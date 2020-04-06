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Принц Гаррі залишиться без американського громадянства
Принц Гаррі залишиться без американського громадянства

Принц Гаррі залишиться без американського громадянства

Принц Гаррі залишиться без американського громадянства
12:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Подружжя Меган Маркл та принца Гаррі нещодавно переїхало з Канади до Лос-Анджелеса.

Проте чоловік не планує отримувати американське громадянство, адже заради цього йому доведеться пожертвувати британськими титулами, які він зберіг після відмови від королівських обов'язків.

Наприкінці березня стало відомо, що Гаррі та Меган перебралися з Канади, де провели останні кілька місяців свого сімейного життя, до Меган Маркл і принц Гаррі переїхали з Канади у Лос-Анджелес, – ЗМІ Каліфорнії. Саме в США подружжя вирішило продовжувати будувати свою кар'єру, незалежно від британської монаршої родини. Проте, незважаючи на численні припущення громадськості, принц Гаррі не планує отримувати подвійне громадянство, а збереже лише британське.

Як повідомляє видання Enews, принц Гаррі та Меган Маркл житимуть у Лос-Анджелесі за візою. "Гаррі не претендує на отримання грін-карти або подвійного громадянства найближчим часом", – проінформували інсайдери. 

Таке рішення родини обгрунтоване тим, що заради американського громадянства принцу Гаррі доведеться відмовитися від титулів, які він зберіг у Великій Британії після зречення від королівських повноважень. Крім того, йому доведеться сплачувати податки до державного бюджету США з прибутків, які він отримуватиме у будь-якому куточку світу.

Натомість Гаррі може отримати бізнес-візу у випадку готовності інвестувати в американську економіку або ж спеціальну візу для "людей з надзвичайними здібностями або досягненнями". 

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Варто нагадати, що США – цілком прогнозований вибір місця проживання для подружжя Меган та Гаррі, адже колишня акторка планує повернутися до кар'єри в Голлівуді. Нагадаємо, що Меган Маркл вже розпочала співпрацю з Перша робота Меган Маркл з Disney з'явиться на екранах вже в квітні: деталі Disney, а у квітні картина з'явиться на екранах. Її голос можна буде почути в документальному фільмі "Слони".

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США, Канада, Меган Маркл, Громадянство, Принц Гаррі.
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