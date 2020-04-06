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Артист Лев Лещенко із дружиною подолали коронавірус

Артист Лев Лещенко із дружиною подолали коронавірус
20:19 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Відомий радянський артист Лев Лещенко разом із дружиною вилікувався від коронавірусу. Повторний тест на COVID-19 показав негативний результат.

26 березня Льва Лещенка госпіталізували Співак Лев Лещенко госпіталізований з підозрою на коронавірус з підозрою на коронавірус, а вже наступного дня хворобу підтвердили.

Коронавірус у Льва Лещенка підтвердив головний лікар медзакладу, в якому госпіталізували співака Знаменитість поширив публікацію на особистій сторінці в інстаграмі, в якій зазначив, що виписується лікарні разом із дружиною Іриною.

Подружжя лікувалося в московському селищі Комунарка. Наразі у Льва ще є ознаки запалення легень і він продовжить курс лікування вдома, проте повторний тест на коронавірус показав негативний результат.

"Висловлюємо подяку всьому колективу медиків лікарні. Дякуємо за наше лікування. Слухайте лікарів, дотримуйтесь карантину. Нас з Іриною виписують", – написав Лещенко. 

Нагадаємо, 11 березня 78-річний Лев Дешенко повернувся із США після чого відчув перші симптоми хвороби. Разом із 65-річною дружиною Іриною він 10 днів пробув на самоізоляції. Пізніше подружжя самостійно звернулося до лікарів, але ті відмовилися оглянути їх вдома. Згодом тести на коронавірус показали позитивний результат, а Лев пробув в реанімації з двостороннім запаленням легень, яке спричинив COVID-19.

Лев Лещенко захворів коронавірусом

Станом на 6 квітня у світі зафіксували 1 287 112 випадків коронавірусу. Від хвороби померли 70 527 людей. Вдалося одужати 271 882 інфікованим. Найбільше заражень виявили у США – 336 851. Людей закликають залишатися вдома, а при перших симптомах захворювання звертатися до сімейного лікаря.

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Лев Лещенко, Карантин, Артист, Лікарі, Лікарня, Коронавірус, Видужання.
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