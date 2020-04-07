В стилі Playboy. Оголена Памела Андерсон на нових знімках (Фото)

Новини шоу бізнесу:52-річна красуня нагадала про статус зірки Playboy.

52-річна Памела Андерсон ризикує потрапити під цензуру Instagram через фотографію, на якій позує з чоловіком-моделлю без одягу.

Все, що прикриває тіло зірки "Рятувальників Малібу" - тонкий ланцюжок навколо талії. "Любов ніколи не підводить", - написала Андерсон, зібравши понад тисячу захоплених коментарів.

Незабаром після цього вона опублікувала ще одну фотографію, на якій відображені її ноги на кавовому столику. "Перше Селфі", - підписала знімок актриса.

Переглянути цей допис в Instagram #chill 1st selfie Допис, поширений The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) 4 Кві 2020 р. о 7:57 PDT

Нещодавно Памела Андерсон розійшлася з 72-річним продюсером Джоном Пітерсом після 12 днів шлюбу. Вона спростувала його слова про те, що він погасив її величезні борги. Втім, зірка підтвердила, що він дав їй 100 тисячі.

Переглянути цей допис в Instagram Love never fails #staycalm Допис, поширений The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) 4 Кві 2020 р. о 7:22 PDT

"Мені не потрібно, щоб хтось оплачував мої рахунки... У мене є будинок на 10 мільйонів доларів в Малібу, який здається в оренду вже майже два роки і на наступні 3-5 років, по 40 тисяч доларів на місяць. Це більш ніж покриває всі мої рахунки і витрати. У мене є контракти та інша робота", - заявила Пем.