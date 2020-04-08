Ель Макферсон в новому фотосеті для Harper’s Bazaar

56-річна зірка стала головною героїнею травневого номера австралійського глянцю Harper’s Bazaar, з’явившись на його обкладинці в сріблястому боді з довгими рукавами від італійського модного дому Gucci.
На своїй сторінці в Instagram модель прокоментувала нову фотосесію, висловивши подяку редакції видання.
"Для мене велика честь… Спасибі Harper’s Bazaar Australia… ніколи не було більш важливого моменту, щоб говорити про здоровий спосіб життя… ми ніколи не могли б передбачити ту кризу зі здоров’ям, з якою зараз зіткнулися… Я зберігаю оптимізм і вірю, що ми будемо розвиватися з витонченістю. Спасибі неймовірній і креативній команді", - написала вона, супроводивши публікацію обкладинкою свіжого номера журналу.
Переглянути цей допис в Instagram
Truly an honour ...Thankyou @bazaaraustralia ⭐️- never a more important time to be talking about wellness ... we could never have anticipated the health crisis we now face ... I remain optimistic that we will evolve though this with grace - Cover Outfit: @gucci Thankyou to our incredible and creative team Photographer: @darren_mcdonald Stylist: @naomismith Hair: @sophieroberts_hair Make Up: @lindajefferyesmakeup Manicure: @jocelynpetroni @bazaaraustralia @welleco
Макферсон також позувала австралійському фешн-фотографу Даррену Макдональду в стильних літніх образах з нових колекцій преміальних брендів, демонструючи ідеальну фігуру та стрункі довгі ноги.