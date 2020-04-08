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Ель Макферсон в новому фотосеті для Harper’s Bazaar

Ель Макферсон в новому фотосеті для Harper’s Bazaar
02:31 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Австралійська топ-модель і актриса Ель Макферсон продемонструвала ідеальні форми в новій стильній фотосесії.

56-річна зірка стала головною героїнею травневого номера австралійського глянцю Harper’s Bazaar, з’явившись на його обкладинці в сріблястому боді з довгими рукавами від італійського модного дому Gucci.

На своїй сторінці в Instagram модель прокоментувала нову фотосесію, висловивши подяку редакції видання.

"Для мене велика честь… Спасибі Harper’s Bazaar Australia… ніколи не було більш важливого моменту, щоб говорити про здоровий спосіб життя… ми ніколи не могли б передбачити ту кризу зі здоров’ям, з якою зараз зіткнулися… Я зберігаю оптимізм і вірю, що ми будемо розвиватися з витонченістю. Спасибі неймовірній і креативній команді", - написала вона, супроводивши публікацію обкладинкою свіжого номера журналу.

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Макферсон також позувала австралійському фешн-фотографу Даррену Макдональду в стильних літніх образах з нових колекцій преміальних брендів, демонструючи ідеальну фігуру та стрункі довгі ноги.

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Все по темі:

Актриса, Harper’s Bazaar, Эль Макферсон, Фотосет, Австралійська топ-модель.
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