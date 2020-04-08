Лоліта Мілявська позбавила свою єдину доньку спадщини (Відео)

Новини шоу бізнесу:Російська співачка Лоліта Мілявська оформила заповіт.

Як стало відомо, артистка нічого не заповіла своїй єдиній дочці. Всі її заощадження підуть іншим родичам. Про це зірка розповіла в ефірі YouTube-шоу А поговорити?.

Лоліта пояснила вчинок тим, що побоюється за свою дочку, яка з великими грошима легко може стати жертвою шахраїв.

21-річну дочку Лоліти Мілявської, яка є її єдиною дитиною, виховувала бабуся. Біологічний батько Єви загинув за 40 днів до її народження. В основному дівчинка проживала з нею в Києві. Раніше ходили чутки, що дівчинка страждає аутизмом. Відомо, що вона добре закінчила школу і згодом вступила на навчання до філії Варшавського університету в Москві.

"Вона не дуже соціально активна. У неї немає моїх зубів і навряд чи будуть. Це властивість недоношених дітей. Єва не буде відстоювати майно. Світ настільки жорстокий, що я не хочу, щоб вона була використана", - пояснила співачка своє непросте рішення про спадщину.

Лоліта також дуже сподівається, що донька згодом подарує їй онуків.