Як пандемія вплинула на фінансове становище Меган Маркл та принца Гаррі

Новини шоу бізнесу:Після складання королівських обов'язків принц Гаррі та Меган Маркл почали самостійне життя, без дотацій від Букінгемського палацу.

Однак, як стверджує журналіст Омід Скубі, який спеціалізується на британській монархії, невдовзі у пари виникнуть фінансові труднощі.

Як він розповів таблоїду The Daily Mail, принц Гаррі та Меган Маркл очікували, що після переїзду до США вони будуть отримувати прибуток від своїх проєктів. Однак через коронавірус і озвучування мультфільмів Disney, й інші ініціативи поставили на паузу. Відтак фінансові труднощі – неминучі.

"Упродовж декількох останніх років вони обидвоє не заробляли собі на життя. Члени королівської родини не отримують зарплату, але при цьому всі їхні витрати покриває держава. Найближчі місяці будуть для Меган і Гаррі важкими. Ніхто не знає, коли ситуація у світі стабілізується", – розповів Омід Скубі.

Наразі найбільшу суму подружжя витрачає на оплату приватних охоронців. За рік принц Гаррі та Меган Маркл віддадуть найманцям майже 5 мільйонів доларів.

За даними експертки Лейни Луї, у Канаді подружжю було легше покрити всі видатки. Там Гаррі та Меган охороняли 8 британських правоохоронців, які наприкінці березня 2020 року повернулись до Лондона. Окрім цього, кінна поліція Канади також надавала допомогу парі, що обходилось владі у кругленьку суму. Саме це стало приводом для обурення громадськості, адже канадці не мали наміру Канада відмовляється оплачувати принцу Гаррі та Меган Маркл охорону віддавати свої кошти на безпеку принца Гаррі та його дружини.

Наразі Дональд Трамп вже оголосив, що не буде фінансово допомагати подружжю. Водночас принц Чарльз вже передав своєму сину Принц Чарльз заступився за Гаррі та Меган у дипломатичному скандалі, – ЗМІ Гаррі 2,5 мільйона доларів та буде упродовж року виділяти кошти нащадку. Однак, за словами інсайдерів, це теж тимчасове рішення, що розуміє Меган Маркл.