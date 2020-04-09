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Принц Чарльз та Камілла святкують 15 річницю весілля

Принц Чарльз та Камілла святкують 15 річницю весілля
12:40 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Після пережитого захворювання коронавірусом у принца Чарльза зараз до монархів прикута особлива увага зі сторони громадськості.

Відомо, що перший спадкоємець британського престолу Чарльз, принц Уельський та його друга дружина Камілла Паркер-Боулз одружились 9 квітня 2005 року. Тоді ж син Єлизавети ІІ та уродженка Великобританії узаконили свої відносини після багатьох років таємного роману. Для принца Чарльза цей шлюб став другий після принцеси Діани. 

Представники королівської сім'ї вже привітали подружжя з романтичною датою.

На інстаграм-сторінці представників принца Чарльза та Камілли в ніч на 9 квітня з'явилось миловидне фото, яке було зроблене вчора, 8 квітня, у передчутті свята. На ній закохане подружжя сидить на ґанку маєтку Біркхолл в Шотландії, де вони возз'єднались після ізоляції через коронавірус, і тримають двох собак – Блубелл та Бет. 

 
 
 
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Huge congratulations to The Prince of Wales and Duchess of Cornwall on their 15th wedding Anniversary! (portrait on a beautiful summers evening at their residence in Myddfai, Wales)

Допис, поширений Chris Jackson (@chrisjacksongetty)

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Цим же самим фото привітали подружжя і представники сім'ї Єлизавети II та принца Філіпа в інстаграмі, а офіційний фотограф королівської сім'ї залишив в мережі архівне фото з привітаннями усього найкращого монаршій парі. 

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Все по темі:

Принц Чарльз, Монархи, Принц Уэльский, Камилла Паркер-Боулз, Вітання, Святкування, Коронавірус, Королівська родина, Річниця весілля.
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