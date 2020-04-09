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"Антошка" у виконанні доньки Міли Йовович (Відео)

"Антошка" у виконанні доньки Міли Йовович (Відео)
12:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Голлівудська акторка українського походження Міла Йовович частіше показує в інстаграмі фото та відео своїх дітей.

Нещодавно старша донька Евер Габо опублікувала відео з сестричкою Дешіел на якому вони співають пісню.

Поки вся сім’я перебуває на карантині, доньки Йовович не дають їй сумувати та весело розважаються. Раніше зіркова матуся розповідала про успіхи 12-річної доньки у вивченні російської мови.

Моя дочка Евер щодня протягом пів години читала і писала російською мовою в школі. Тепер вона вирішила написати російською на кирилиці!,  – написала зіркова матуся.

 
 
 
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Ever and her sister Dashiel have been attending virtual school during these weeks at home. They both study a French / English curriculum in Los Angeles and at home they keep up with their Russian. This is a clip of them singing Antoshka, a Russian children’s song at the end of their music class with their Uncle TiTi who is also on quarantine with the family. We are doing our best to keep our days productive and positive during these challenging times. We hope sharing this brings a smile to the faces who are watching. Ever и ее сестра Dashiel посещали виртуальную школу в эти недели дома. Они оба изучают французско-английский учебный план в Лос-Анджелесе, а дома следят за русским. Это клип, в котором они поют Антошку, русскую детскую песню в конце музыкального урока, вместе со своим дядей ТиТи, который также находится на карантине с семьей. Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят. #everanderson #evergaboanderson #antoshka #chrisbrennermusix

Допис, поширений Ever Gabo Anderson (@evergaboanderson)

Евер Габо сама написала казку російською мовою і навіть прочитала її. Відео вже встигло зібрати мільйон переглядів та тисячі схвальних відгуків від фанатів.

Тепер дівчинка на своїй сторінці в інстаграмі опублікувала веселе відео з сестрою Дешіел на якому вони співають дитячу пісню російською мовою "Антошка".

 
 
 
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My daughter @evergaboanderson has been doing a half hour of Russian reading and writing everyday during her #quarantineschool and today she decided to write a Russian story in Cyrillic! It’s super silly and adorable about a rat and a frog who live together and have a dinner party If you speak Russian it’s really hilarious! Enjoy! Моя дочь @evergaboanderson каждый день полчаса читала и писала на русском языке в школе #quarantineschool, и сегодня она решила написать русский на кириллице! Это супер глупо и восхитительно в отношении крысы и лягушки, которые живут вместе и устраивают ужи Если вы говорите по-русски, это действительно весело! Наслаждайтесь!

Допис, поширений Milla Jovovich (@millajovovich)

"Ми робимо все можливе, щоб наші дні були продуктивними і позитивними в ці важкі часи. Ми сподіваємося, що це допоможе посміхнутися особам, які дивляться", – написала Евер.

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Нагадаємо, акторка Міла Йовович та режисер Пол Андерсон виховують трьох дітей: 12-річну Евер, 5-річну Дешіел та найменшу 2-місячну донечку Озіан.

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Все по темі:

Голливуд, Instagram, Актриса, Мила Йовович, Антошка, Пол Андерсон, Эвер Габо, Відео, Озиан, Дешіел.
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