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Зірки не зупиняються жертвувати кошти на боротьбу з пандемією

Зірки не зупиняються жертвувати кошти на боротьбу з пандемією
16:05 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Ірландський рок-гурт U2 передав 10 мільйонів євро на засоби індивідуального захисту для медиків, які знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом.

"Ірландський рок-гурт U2 жертвує 10 мільйонів євро на пошук та придбання засобів індивідуального захисту та інших засобів, щоб допомогти у боротьбі з COVID-19 в Ірландії та підтримати медичних працівників", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, перша велика партія предметів медичного призначення прибула в аеропорт Дубліна вчора.

Ірландська лізингова компанія Avolon запропонувала один із своїх літаків МОЗ країни. Вчора вона доставила великий вантаж, включаючи 40 апаратів штучної вентиляції легень.

За даними сайту Worldometer, в Ірландії зафіксовано 6 074 випадків зараження COVID-19, з них 25 осіб вилікувалися від хвороби, а 235 – померли.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом.

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Все по темі:

Пандемия, Медперсонал, Благодійність, Коронавірус, Гурт U2.
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