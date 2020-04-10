Скачать
П'ятниця, 10.04.2020
Джонсон через місяць може повернутись до роботи
Джонсон через місяць може повернутись до роботи
Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР
Прем’єр та міністр фінансів беруть участь у нараді лідерів фракцій ВР
Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку
Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку
Вербна неділя 2020: прикмети для дівчат
Вербна неділя 2020: прикмети для дівчат

Опра Вінфрі пожертвувала 10 мільйонів на боротьбу з Covid-19

Опра Вінфрі пожертвувала 10 мільйонів на боротьбу з Covid-19
14:10 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменита американська телеведуча та акторка Опра Вінфрі долучилася до числа зірок світового шоу-бізнесу, які допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Вона пожертвує на це 10 мільйонів доларів, з яких мільйон надійде до продовольчого фонду Америки.

Для подолання пандемії COVID-19 необхідні чималі зусилля. Улюблениця мільйонів телеглядачів вирішила також долучитися до цього процесу і заявила, що віддасть 10 мільйонів доларів на боротьбу зі смертельним вірусом.

Про свій внесок Вінфрі розповіла на особистій сторінці в твіттері. Вона розподілить кошти між містами Сполучених Штатів Америки. Таким чином Опра намагається допомогти народу, з яким виросла.

Я дарую 10 мільйонів доларів США, щоб допомогти американцям під час цієї пандемії в різних містах країни та в районах, де я виросла, – каже телеведуча.

Дизайнери розповіли, що старить жінок

Зазначимо, станом на 9 квітня США посідає перше місце за кількістю інфікованих у світі. Там виявили понад 455 тисяч заражень COVID-19 і щодня реєструють рекордні кількості смертей. Загалом у світі підтверджено 1 584 490 випадків захворювання коронавірусом, з яких 94 705 летальні. Вдалося одужати 348 468 пацієнтам. Найнадійнішим засобом захисту є самоізоляція. Лише так ризик інфікування зменшується до мінімального.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Боротьба, Шоу-биз, Благодійність, Телеведуча, Світ, Covid-19, Пожертва, Опра Вінфрі.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо працівникам сільського господарства: Google презентувала новий Doodle
02 Володимиру Зеленському зробили тест на коронавірус
03 Оголошено музичний конкурс серед баскетбольних фанів
04 Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
05 Яка користь від молока перед сном
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Закарпатті також заборонили на вихідних виходити з дому
На Закарпатті також заборонили на вихідних виходити з дому
Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ
Кулеба підтримує ідею експослів США щодо скасування санкцій проти РФ
Рятувальники продовжують боротись із пожежами в Чорнобильській зоні (Відео)
Рятувальники продовжують боротись із пожежами в Чорнобильській зоні (Відео)
Модний дім Louis Vuitton долучився допомогти французьким лікарням
Модний дім Louis Vuitton долучився допомогти французьким лікарням
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся