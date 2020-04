Опра Вінфрі пожертвувала 10 мільйонів на боротьбу з Covid-19

Вона пожертвує на це 10 мільйонів доларів, з яких мільйон надійде до продовольчого фонду Америки.

Про свій внесок Вінфрі розповіла на особистій сторінці в твіттері. Вона розподілить кошти між містами Сполучених Штатів Америки. Таким чином Опра намагається допомогти народу, з яким виросла.

I believe that America’s Food Fund will be a powerful way to make a difference for our neighbors in need and am committing $1 million to this fund to support those facing food insecurity.