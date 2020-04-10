Опра Вінфрі пожертвувала 10 мільйонів на боротьбу з Covid-19

Новини шоу бізнесу:Знаменита американська телеведуча та акторка Опра Вінфрі долучилася до числа зірок світового шоу-бізнесу, які допомагають у боротьбі з коронавірусом.

Вона пожертвує на це 10 мільйонів доларів, з яких мільйон надійде до продовольчого фонду Америки.

Для подолання пандемії COVID-19 необхідні чималі зусилля. Улюблениця мільйонів телеглядачів вирішила також долучитися до цього процесу і заявила, що віддасть 10 мільйонів доларів на боротьбу зі смертельним вірусом.

Про свій внесок Вінфрі розповіла на особистій сторінці в твіттері. Вона розподілить кошти між містами Сполучених Штатів Америки. Таким чином Опра намагається допомогти народу, з яким виросла.

I believe that America’s Food Fund will be a powerful way to make a difference for our neighbors in need and am committing $1 million to this fund to support those facing food insecurity. — Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020

Я дарую 10 мільйонів доларів США, щоб допомогти американцям під час цієї пандемії в різних містах країни та в районах, де я виросла, – каже телеведуча.

Зазначимо, станом на 9 квітня США посідає перше місце за кількістю інфікованих у світі. Там виявили понад 455 тисяч заражень COVID-19 і щодня реєструють рекордні кількості смертей. Загалом у світі підтверджено 1 584 490 випадків захворювання коронавірусом, з яких 94 705 летальні. Вдалося одужати 348 468 пацієнтам. Найнадійнішим засобом захисту є самоізоляція. Лише так ризик інфікування зменшується до мінімального.