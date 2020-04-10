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Періс Хілтон оголилася для журналу Rollacoaster (Фото)

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Періс Хілтон оголилася для журналу Rollacoaster (Фото)
23:01 Пт, 10 Квітень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Знаменитість фотографувалася в боді, а також топлес.

Акторка і світська левиця Періс Хілтон стала героїнею журналу Rollacoaster. 39-річна знаменитість знялася в ефектній фотосесії, де позувала у відвертому вигляді.

Кілька кадрів опублікувало видання Daily Mail. Періс приміряла сміливі образи, а також постала перед камерою топлес.

Хілтон позувала на траві серед пальм, прикриваючи оголені груди рукою.

В інтерв'ю знаменитість заявила, що завжди відчувала себе новатором в сфері моди. "Раніше я часто одягала речі, які не носив більше ніхто. Причому у мене не було стиліста, я все робила сама", - сказала Періс.

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Хілтон також приміряла сексуальне боді чорного кольору яке поєднала з довгими рукавичками і ботфортами на високих підборах. Цей наряд підкреслив довгі ноги акторки та підтягнуті сідниці.

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Все по темі:

Пэрис Хилтон, Топлес, Империя, Шоу-биз, Фотосесия, Боди, Знаменитість, Світська Левиця, Rollacoaster.
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