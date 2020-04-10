Скачать
П'ятниця, 10.04.2020
Аваков виступив на захист в справі проти Чорновол
Аваков виступив на захист в справі проти Чорновол
Великодній кошик 2020: експерти порахували у скільки обійдеться він українцям
Великодній кошик 2020: експерти порахували у скільки обійдеться він українцям
Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку
Шість директорів іспанської "Барселони" подали у відставку
Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні
Макс Барських презентував збірку суперхітів в акустичному виконанні

Анджеліна Джолі висловилась проти насильства над дітьми під час карантину

Анджеліна Джолі висловилась проти насильства над дітьми під час карантину
21:22 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Зіркова багатодітна матуся не залишилася осторонь боротьби з коронавірусом та виступила на захист дітей, які страждають від домашнього насильства на карантині.

Анджеліна Джолі зазначила, що родинні конфлікти можуть зашкодити їм більше, ніж сам COVID-19.

Нещодавно голлівудська акторка пожертвувала 1 мільйон доларів на рахунок благодійної організації Анджеліна Джолі долучилась до ініціативи зірок і пожертвувала мільйон доларів у спалах вірусу No Kid Hungry, яка забезпечує харчування дітей з сімей з низьким доходом. Проте Анджеліна Джолі наголосила, що на здоров'ї дітей може позначитися не лише криза, а й жорстокість батьків.

Своє звернення до громадськості зірка опублікувала на сторінках видання Time. Анджеліна Джолі зазначила, що хоч коронавірус не надто страшний для дітей, проте самоізоляція, яку він викликав по всьому світу, загрожує їхньому моральному здоров'ю. Економічна нестабільність та безробіття лише посилюють напругу в сім'ях.

Немає нічого більш важливого або термінового, ніж захист дітей. Стрес у сім'ї збільшує ризик насильства. Ми не дізнаємося, в скількох випадках дитина перебувала в сусідній кімнаті або спостерігала за проявами насильства та жорстокості, – написала зірка. 

Сама Анджеліна Джолі закликає всіх небайдужих не закривати очі на подібні інциденти. Акторка пропонує подбати про захист та безпеку дітей. Найпростіше, що може зробити кожен, – телефонувати до родин, які викликають побоювання щодо внутрішньої гармонії. 

Батько Ріанни був на крок від смерті через COVID-19

Станом на 10 квітня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 100 440 людей. Загальна кількість інфікованих – 1 666 766 людей по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 369 956 людей. Саме США наразі перебуває на першому місці за кількістю підтверджених хворих на коронавірус – 488 647 заражених осіб. 

 

 

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Анджелина Джоли, Акторка, Covid-19, Захист дітей, Зіркова багатодітна матуся, Домашнє насильство на карантині.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо працівникам сільського господарства: Google презентувала новий Doodle
02 Хто потрапив до списку найбагатших жінок планети
03 Володимиру Зеленському зробили тест на коронавірус
04 Оголошено музичний конкурс серед баскетбольних фанів
05 Яка користь від молока перед сном
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Закарпатті також заборонили на вихідних виходити з дому
На Закарпатті також заборонили на вихідних виходити з дому
Собянін заявив, що COVID-19 у Москві &quot;лише набирає оберти&quot;
Собянін заявив, що COVID-19 у Москві "лише набирає оберти"
Мінрегіони створило &quot;Абетка споживача&quot; про комуналку
Мінрегіони створило "Абетка споживача" про комуналку
Сумуєте на карантині? У мережі з'явився симулятор офісу
Сумуєте на карантині? У мережі з'явився симулятор офісу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся