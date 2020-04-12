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Холостяк-10: як пройшла шоста церемонія троянд

Холостяк-10: як пройшла шоста церемонія троянд
10:13 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Дівчат залишається все менше, а пристрасті розпалюються.

10 квітня на телеканалі СТБ вийшов шостий випуск десятого сезону романтичного реаліті "Холостяк" - це був останній тиждень в Таїланді. За серце головного героя Макса Михайлюка боролися 8 учасниць.

Традиційно в кінці ефіру пройшла церемонія троянд, яка здивувала не тільки місцевим колоритом, а й скандалом. Дівчата з'явилися перед холостяком в національних тайських нарядах. Спочатку вони виконали колективний танець, а потім Макс почав роздавати троянди.

Майже всі учасниці отримали свою заповітну квітку, крім Даші. Макс запропонував провести дівчину, але тільки не додому, а до басейну. Справа в тому, що на останньому побаченні учасниця заявила про бажання разом скупатися і холостяк вирішив втілити мрію Даші в реальність.

Пара прекрасно провела час в басейні: вони обіймалися і цілувалися. В результаті Макс вручив Даші троянду прямо у воді. Те, що відбувається побачили суперниці дівчини. Це дуже їх засмутило і вони зі сльозами на очах розійшлися по кімнатах.

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 У шостому випуску жодна учасниця не покинула проект, проте деякі встигли задуматися, навіщо вони знаходяться тут.

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Церемония, СТБ, Проєкт, Холостяк 10, Троянд.
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