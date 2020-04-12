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Гарві Вайнштейну висунули нові звинувачення

Гарві Вайнштейну висунули нові звинувачення
11:37 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На початку березня одіозному голлівудському продюсеру винесли покарання терміном на 23 роки ув'язнення.

Як повідомляє видання Page Six, вчора, 10 квітня, прокуратура Лос-Анджелеса заявила про чергове звинувачення Гарві Вайнштейна у домаганнях. Справа стосується нападу сексуального характеру в готелі в Беверлі-Гіллз. Інцидент стався 11 травня 2010 року. 

Ще у жовтні минулоріч слідчі опитали нову жертву продюсера, яка нещодавно представила докази, які свідчать, що напад на неї відбувся в межах 10-річного терміну.

"Ми продовжуємо вивчати та підсилювати нашу справу. Якщо ми знайдемо нові докази раніше зафіксованого злочину, ми з'ясуємо, чи слід подавати додаткові кримінальні звинувачення", – йдеться у заяві прокуратури Лос-Анджелеса. Якщо ж суд визнає Гарві Вайнштейна винним у нападі сексуального характеру, йому загрожує покарання, терміном в 29 років в'язниці.

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Нагадаємо, що голлівудського продюсера визнали винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та згвалтуванні актриси Джесіки Манн. Гарві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення Скандальний Гарві Вайнштенш загримить за ґрати на 23 роки: рішення суду та відправили відбувати покарання на острів Рікерс. Там він заразився коронавірусом, який йому вдалося побороти після 14-денного карантинного режиму.

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Напад, Звинувачення, Зґвалтування, Гарві Вайнштейн, Сексуальні злочини, Тюремний срок.
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