Гарві Вайнштейну висунули нові звинувачення

Новини шоу бізнесу:На початку березня одіозному голлівудському продюсеру винесли покарання терміном на 23 роки ув'язнення.

Як повідомляє видання Page Six, вчора, 10 квітня, прокуратура Лос-Анджелеса заявила про чергове звинувачення Гарві Вайнштейна у домаганнях. Справа стосується нападу сексуального характеру в готелі в Беверлі-Гіллз. Інцидент стався 11 травня 2010 року.

Ще у жовтні минулоріч слідчі опитали нову жертву продюсера, яка нещодавно представила докази, які свідчать, що напад на неї відбувся в межах 10-річного терміну.

"Ми продовжуємо вивчати та підсилювати нашу справу. Якщо ми знайдемо нові докази раніше зафіксованого злочину, ми з'ясуємо, чи слід подавати додаткові кримінальні звинувачення", – йдеться у заяві прокуратури Лос-Анджелеса. Якщо ж суд визнає Гарві Вайнштейна винним у нападі сексуального характеру, йому загрожує покарання, терміном в 29 років в'язниці.

Нагадаємо, що голлівудського продюсера визнали винним у примусовому оральному сексі з колишньою асистенткою Project Runway Мімі Хейлі в 2006 році та згвалтуванні актриси Джесіки Манн. Гарві Вайнштейна засудили до 23 років ув'язнення Скандальний Гарві Вайнштенш загримить за ґрати на 23 роки: рішення суду та відправили відбувати покарання на острів Рікерс. Там він заразився коронавірусом, який йому вдалося побороти після 14-денного карантинного режиму.