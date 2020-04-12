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Тетяна Буланова госпіталізована з підозрою на інсульт

Тетяна Буланова госпіталізована з підозрою на інсульт
12:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Лікарі оцінюють стан артистки як задовільний, пишуть ЗМІ.

Російська співачка Тетяна Буланова потрапила до лікарні в Петербурзі. У 51-річної артистки виникли проблеми із серцем.

Про це повідомив Telegram-канал 112.

"Співачка Тетяна Буланова госпіталізована до однієї з лікарень Санкт-Петербурга через проблеми із серцем", - йдеться в повідомленні. Лікарі оцінюють її стан як задовільний, стверджує 112.

Як пишуть інші російські ЗМІ, Буланова при свідомості. У лікарні їй проведуть повне обстеження, щоб встановити причини погіршення самопочуття.

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Тетяна Буланова відома багатьом слухачам за піснями "Мой ненаглядный", "От зари до зари", "Димка" та іншими.

Раніше повідомлялося, що у російської співачки Надії Бабкіної, яку госпіталізували з підозрою на коронавірус, сталося ускладнення після пневмонії.

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Инсульт, Здоровья, Проблема, Артистка, Росія, Тетяна Буланова.
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