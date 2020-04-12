Як змінилося життя Кейт Мідлтон після від'їзду Меган та принца Гаррі

Новини шоу бізнесу:Дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон досить сильно змінилася після виходу Меган Маркл та принца Гаррі з королівської родин.

Так, герцогиня Кембриджська є досить нещаслива, але намагається усіма зусиллями це приховувати.

Варто зауважити, що не так давно принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про бажання відмовитися від королівських привілеїв і від'єднатися від сім'ї, і їм це вдалося. В результаті, як підозрюється, Міддлтон відчуває тиск з боку королівської родини.

Окрім того, що їй потрібно брати на себе більше царських обов'язків, вона знає, що за нею стежать ще уважніше, ніж раніше.

Також експерт з мови тіла зазначив деякі суттєві зміни у її поведінці з моменту виходу із принца Гарі та Маркл. Так, за його словами герцогиня Кембриджська в ці дні представляє себе трохи по-іншому. Її мова тіла свідчить про те, що вона хоче сприйматись "веселішою", як і принц Гаррі за стільки років.

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Хоча зараз Міддлтон і може бути під тиском, щоправда, тепер вона почала більше сміятися і посміхатися, особливо тоді, коли знає, що люди дивляться.