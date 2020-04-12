Як змінилося життя Кейт Мідлтон після від'їзду Меган та принца Гаррі

Так, герцогиня Кембриджська є досить нещаслива, але намагається усіма зусиллями це приховувати.
Варто зауважити, що не так давно принц Гаррі й Меган Маркл оголосили про бажання відмовитися від королівських привілеїв і від'єднатися від сім'ї, і їм це вдалося. В результаті, як підозрюється, Міддлтон відчуває тиск з боку королівської родини.
Окрім того, що їй потрібно брати на себе більше царських обов'язків, вона знає, що за нею стежать ще уважніше, ніж раніше.
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To mothers new and old and families spending today together and apart – we are thinking of you all at this difficult time. Happy Mother’s Day 1. The Duke and Duchess of Cambridge with their children in Norfolk. 2. Diana, Princess of Wales, with her children Prince William and Prince Harry. 3. Carole Middleton with her daughter Catherine. 4. A card from Prince George to his mother this Mother’s Day. Photos @mattporteous / Jayne Fincher / The Duke and Duchess of Cambridge
Також експерт з мови тіла зазначив деякі суттєві зміни у її поведінці з моменту виходу із принца Гарі та Маркл. Так, за його словами герцогиня Кембриджська в ці дні представляє себе трохи по-іншому. Її мова тіла свідчить про те, що вона хоче сприйматись "веселішою", як і принц Гаррі за стільки років.
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Хоча зараз Міддлтон і може бути під тиском, щоправда, тепер вона почала більше сміятися і посміхатися, особливо тоді, коли знає, що люди дивляться.