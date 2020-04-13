Скачать
Понеділок, 13.04.2020
Медики Івано-Франківської області заражені на коронавірус
Медики Івано-Франківської області заражені на коронавірус
Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
Друга хвиля пандемії коронавірусу пройде у листопаді
Динамо вирішило достроково вийти з карантину
Динамо вирішило достроково вийти з карантину
Як великі живописці зображували Страсний тиждень у давнину (Фото)
Як великі живописці зображували Страсний тиждень у давнину (Фото)

Принц Гаррі відмовився від свого королівського прізвища

Принц Гаррі відмовився від свого королівського прізвища
16:57 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Після складання королівських обов'язків подружжя Меган Маркл та принц Гаррі більше не зможуть використовувати свої титули герцогів Сассекських.

Проте онук королеви Єлизавети ІІ вирішив відмовитися навіть від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яку Її Величність зберегла для нащадків.

Новий 2020 рік позначився для подружжя Меган та Гаррі суттєвими змінами. Вони наважилися відмовитися від тих здобутків, яких досягли у складі королівської родини, та розпочали самостійне життя.

Проте, окрім нового помешкання, матеріального статусу та кар'єри, незалежність позначилася для пари відсутністю титулів герцогів Сассекських та приставки Королівська Високість.

Від коронавірусу помер учасник комедійного тріо The Goodies Тім Брук-Тейлор

Принц Гаррі вирішив не використовувати навіть королівське прізвище Маунтбеттен-Віндзор та використовувати лише своє повне ім'я. Під час частих перельотів з Канади до Британії він замовляв авіаквитки у компанії Travalyst на ім'я принц Генрі Чарльз Альберт Девід герцог Сассекский.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Титул, Принц Гаррі, Королівська родина, Королівське прізвище.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Дякуємо всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою: Google представив новий Doodle
02 МОЗ: в Україні зафіксовано 3102 випадки COVID-19
03 Інфікованих коронавірусом у світі 1,8 мільйонів осіб
04 Який відсоток українців буде інфікований на Covid-19
05 МОЗ прогнозує пік епідемії коронавірусу на 17 квітня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Верховна Рада України розпочала позачергове засідання
Верховна Рада України розпочала позачергове засідання
У Києво-Печерській лаврі свята пройшли &quot;на славу&quot;: 63 інфікованих священника
У Києво-Печерській лаврі свята пройшли "на славу": 63 інфікованих священника
ІМІ оголосив конкурс для затримання фейків на коронавірус
ІМІ оголосив конкурс для затримання фейків на коронавірус
Прості ідеї манікюру, які можна зробити на карантині своїми руками
Прості ідеї манікюру, які можна зробити на карантині своїми руками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся