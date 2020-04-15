Джамала розповіла, як переживає вагітність на карантині і хто її втішає

Новини шоу бізнесу:Співачка готує живі виступи, переспівуючи світові хіти.

Відома українська співачка Джамала розповіла, як проходить її вагітність в умовах введеного в країні карантину.

За словами співачки, сидіти вдома для неї - складне випробування. Вона уточнила, що під час першої вагітності давала концерти, брала участь в "Голосі країни" і в Національному відборі на "Євробачення".

"Який сьогодні день ізоляції - я не знаю, я не вважаю, мені так простіше. Хотілося сказати, що вагітність це не хвороба, що ти можеш бути активною, одягатися яскраво. Але зараз - такий собі стоп. Дуже важко, емоційно дуже важко", - поділилася артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Ранкова ⠀ #quarantineindenim Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 12 Апр 2020 в 10:37 PDT

Найбільша втіха для зірки - її дворічний син Емір. "Звичайно, йому дістається дуже багато уваги і любові. Ми займаємося, але щоб з вами поспілкуватися, мені довелося його закрити з іграшками, з чоловіком. Мама - це найскладніша професія, вибачте всі, зробити людину людиною - дуже важко", – поділилася Джамала.

Крім того, співачка не забуває і про своїх фанатів. Так, знаменитість готує живі виступи, переспівуючи світові хіти. "Я стала сама собі оператором, сама собі гримером і стилістом", - додала вона.