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Джамала виступить на онлайн-концерті Євробачення

Джамала виступить на онлайн-концерті Євробачення
14:31 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини культури:Вже сьогодні, 3 квітня, стартує серія онлайн-концертів на ютубі.

Після скасування Євробачення-2020, яке мало відбутися у травні в Роттердамі, через пандемію коронавірусу, організатори знайшли альтернативний варіант, як підтримати глядачів та конкурсантів і запустили онлайн-концерт "Євробачення: Європа світить світлом".

Епізод такого концерту передбачає виступи декількох учасників конкурсу, в тому числі й виконавців, які мали боротися за перемогу цього року. Конкурсанти виконають авторську композицію та кавер-версію іншої пісні Євробачення.

Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі Джамала зазначила, що теж буде виступати з піснею, завдяки якій здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.

"Я виступатиму 10 квітня та, ясна річ, виконаю нашу переможну 1944. Але це ще не все! Організатори Євробачення запропонували заспівати ще одну пісню, на свій розсуд обрати з пісень-переможниць минулих років. Я склала шорт-лист з 4 пісень, а вирішальний вибір за вами!", – написала співачка.

Джамала обрала пісні, які б хотіла виконати, а яку саме слухачі почують у її виконанні, вирішать шанувальники у твіттер-акаунті Євробачення. Голоси підрахують вже сьогодні ввечері.

 
 
 
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Євробаченню бути! ⠀ Друзі, для всіх, хто засумував через скасування Євробачення в цьому році, та для всіх справжніх фанів є супер-новина! Починаючи з цієї п’ятниці, на офіційному YouTube-каналі Євробачення відбуватимуться онлайн-виступи всіх учасників, що мали виступати в 2020-му, та переможців попередніх конкурсів! ⠀ Я виступатиму 10 квітня та, ясна річ, виконаю нашу переможну 1944. Але це ще не все! Організатори Євробачення запропонували заспівати ще одну пісню, на свій розсуд обрати з пісень-переможниць минулих років. Я склала шорт-лист з 4 пісень, а вирішальний вибір за вами! ⠀ Ось мої варіанти: ⠀ Euphoria @loreenofficial ⠀ Heroes @manszelmerlow ⠀ Amar Pelos Dois @salvadorsobral.music ⠀ Arcade @itsdunkanlaurence ⠀ Ви маєте проголосувати на twitter-акаунті @eurovision, ваш голос зарахують, а вже ввечері я дізнаюсь результат ⠀ А мені просто пишіть у коментарях, яку з цих пісень хочете почути у моєму виконанні! ⠀ #EurovisionHomeConcerts #Jamala #esc2020

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Виконавиця поділилася піснями, які їй найбільше імпонують:

– пісня шведської співачки Loreen Euphoria, з якою вона представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення 2012 та виборола перемогу;

– пісня Heroes шведського співака Монса Сельмерлева, з якою він представив Швецію на пісенному конкурсі Євробачення у 2015 році та одержав перемогу;

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– пісня Amar Pelos Dois португальського співака Сальвадора Собрала з якою він переміг Євробачення у 2017 році;

– пісню Arcade голландського співака Дункана Лоренса, який представляв Нідерланди на Євробаченні 2019 у Тель-Авів і виборов перемогу.

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Роттердам, Джамала, Євробачення.
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