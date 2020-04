Джамала виступить на онлайн-концерті Євробачення

Після скасування Євробачення-2020, яке мало відбутися у травні в Роттердамі, через пандемію коронавірусу, організатори знайшли альтернативний варіант, як підтримати глядачів та конкурсантів і запустили онлайн-концерт "Євробачення: Європа світить світлом".

Епізод такого концерту передбачає виступи декількох учасників конкурсу, в тому числі й виконавців, які мали боротися за перемогу цього року. Конкурсанти виконають авторську композицію та кавер-версію іншої пісні Євробачення.

Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі Джамала зазначила, що теж буде виступати з піснею, завдяки якій здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.

We’re going to do our best to bring you that #FridayFeeling by opening the polls for artists confirmed to take part in future episodes of #EurovisionHomeConcerts



First up, it’s our winner from 2016 - @jamala!#Eurovision pic.twitter.com/uBqojwxmc8