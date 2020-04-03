Джамала виступить на онлайн-концерті Євробачення

Новини культури:Вже сьогодні, 3 квітня, стартує серія онлайн-концертів на ютубі.

Після скасування Євробачення-2020, яке мало відбутися у травні в Роттердамі, через пандемію коронавірусу, організатори знайшли альтернативний варіант, як підтримати глядачів та конкурсантів і запустили онлайн-концерт "Євробачення: Європа світить світлом".

Епізод такого концерту передбачає виступи декількох учасників конкурсу, в тому числі й виконавців, які мали боротися за перемогу цього року. Конкурсанти виконають авторську композицію та кавер-версію іншої пісні Євробачення.

Так, на своїй особистій сторінці в інстаграмі Джамала зазначила, що теж буде виступати з піснею, завдяки якій здобула перемогу на Євробаченні у 2016 році.

We’re going to do our best to bring you that #FridayFeeling by opening the polls for artists confirmed to take part in future episodes of #EurovisionHomeConcerts



First up, it’s our winner from 2016 - @jamala!#Eurovision pic.twitter.com/uBqojwxmc8 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 3, 2020

"Я виступатиму 10 квітня та, ясна річ, виконаю нашу переможну 1944. Але це ще не все! Організатори Євробачення запропонували заспівати ще одну пісню, на свій розсуд обрати з пісень-переможниць минулих років. Я склала шорт-лист з 4 пісень, а вирішальний вибір за вами!", – написала співачка.

Джамала обрала пісні, які б хотіла виконати, а яку саме слухачі почують у її виконанні, вирішать шанувальники у твіттер-акаунті Євробачення. Голоси підрахують вже сьогодні ввечері.

Виконавиця поділилася піснями, які їй найбільше імпонують:

– пісня шведської співачки Loreen Euphoria, з якою вона представляла Швецію на пісенному конкурсі Євробачення 2012 та виборола перемогу;

– пісня Heroes шведського співака Монса Сельмерлева, з якою він представив Швецію на пісенному конкурсі Євробачення у 2015 році та одержав перемогу;

– пісня Amar Pelos Dois португальського співака Сальвадора Собрала з якою він переміг Євробачення у 2017 році;

– пісню Arcade голландського співака Дункана Лоренса, який представляв Нідерланди на Євробаченні 2019 у Тель-Авів і виборов перемогу.