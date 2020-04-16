Суперфінал шоу "Голос країни" пройде в особливому форматі

Новини шоу бізнесу:У неділю, 26 квітня, відбудеться суперфінал десятого сезону вокального шоу Голос країни 2020. Трансляція відбудеться в особливому форматі.

Уже через півтора тижні стане відомо ім'я переможця десятого ювілейного сезону вокального шоу Голос країни 2020. Суперфінал відбудеться у діджитал-форматі, бо в Україні триває карантин, пов'язаний із пандемією коронавірусу.

Також телеканал 1+1 прийняв рішення зробити суперфінал ювілейного сезону благодійним - всі отримані кошти від голосування і продажу реклами у випуску підуть на придбання захисних костюмів і респіраторів для українських лікарів, які рятують життя хворих на COVID-19, а також на покупку необхідного медичного обладнання для боротьби із пандемією.

Віддати голос за свого фаворита глядачі зможуть, здійснивши телефонний дзвінок, відправивши смс-повідомлення або проголосувавши в додатку 1+1 Video.

Нагадаємо, тренери Тіна Кароль, Monatik, Dan Balan і Потап і NK визначилися зі складами команд після нокаутів. Боротьбу за титул Голос країни 2020 продовжують 20 чвертьфіналістів.

Новий етап шоу Голос країни 2020 відбудеться в неділю, 19 квітня.