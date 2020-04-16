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Як проходять дні карантину у Меган Маркл та Принца Гаррі

Як проходять дні карантину у Меган Маркл та Принца Гаррі
14:20 Сьогодні Телеграф lenta.ua Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Онук королеви зайнявся благодійністю.

Принц Гаррі і Меган Маркл після з розкладання королівських обов'язків влаштувалися в Лос-Анджелесі. За інформацією ЗМІ, подружжя придбало будинок Мелоні Гібсона і готуються до нового етапу в їхньому житті. Відзначимо, що з 31 березня колишні члени королівської сім'ї перейшли на самозабезпечення. Але карантин завадив їх планам, адже ряд зустрічей і заходів їм довелося скасувати. Але принц Гаррі не сидить вдома, склавши руки, а продовжує активно займатися під час карантину благодійністю.

Як повідомляє People, принц Гаррі виділив час для спілкування з представниками благодійної організації WellChild, яка доглядає за важкохворими дітьми і молоддю.

Онук королеви підтримав батьків і опікунів дітей, які опинилася на межі смерті. Під час їх спілкування британці поцікавилися у колишнього герцога, як він проводить час з Меган на самоізоляції.

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"У цьому є багато позитивних моментів, наприклад, можливість проводити час з сім'єю, так багато часу, що ви навіть починаєте відчувати себе за це винним. Ти просто радієш тому, що можеш кататися на підлозі від сміху. Повірте, одного 11-місячну дитину вже досить ... Звичайно, ми боїмося того, що може трапитися, але так багато речей вийшло з-під контролю, що ми раптово усвідомили, наскільки ми малі в цьому світі ", - розповів принц Гаррі.

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Все по темі:

Карантин, Меган Маркл, Принц Гаррі, Королівська родина.
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