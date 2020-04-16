Ді Капріо та Де Ніро запустили "коронавірусний" челендж (Відео)

Новини шоу бізнесу:Голлівудські актори Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро запустили благодійну ініціативу #AllinChallenge, метою якого є збір коштів для літніх людей.

Найщедріший шанувальник зможе зіграти епізодичну роль разом з акторами у новому фільмі Мартіна Скорсезе "Убивці квіткового Місяця", повідомив Ді Капріо в Instagram.

"Нещодавно ми запустили Americas Food Fund, щоб у цей критичний час кожна сім'я, яка цього потребує, отримала доступ до їжі. Найбільш вразливі громади потребують нашої підтримки зараз як ніколи. Ось чому ми просимо вас допомогти нам з #AllinChallenge. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, що вам подобається працювати з великим Мартіном Скорсезе, Робертом Де Ніро та зі мною, це ваш шанс. Ми з Робертом збираємося знятися у новому фільмі під назвою "Убивці квіткового Місяця" режисера Мартіна Скорсезе. Ми хочемо запропонувати вам невелику роль, можливість провести день на знімальному майданчику разом із нами трьома, та відвідати прем’єру", - йдеться у публікації Ді Капріо.

Щоб взяти участь в конкурсі, фанати повинні зробити пожертву на сайті ініціативи All In Challenge.

Ді Капріо передав естафету у челленджі Метью МакКонахі, Еллен Дедженерес і Джеймі Фоксу.