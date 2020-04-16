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Ді Капріо та Де Ніро запустили "коронавірусний" челендж (Відео)

Ді Капріо та Де Ніро запустили "коронавірусний" челендж (Відео)
17:11 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Голлівудські актори Леонардо Ді Капріо та Роберт Де Ніро запустили благодійну ініціативу #AllinChallenge, метою якого є збір коштів для літніх людей.

Найщедріший шанувальник зможе зіграти епізодичну роль разом з акторами у новому фільмі Мартіна Скорсезе "Убивці квіткового Місяця", повідомив Ді Капріо в Instagram.

"Нещодавно ми запустили Americas Food Fund, щоб у цей критичний час кожна сім'я, яка цього потребує, отримала доступ до їжі. Найбільш вразливі громади потребують нашої підтримки зараз як ніколи. Ось чому ми просимо вас допомогти нам з #AllinChallenge. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, що вам подобається працювати з великим Мартіном Скорсезе, Робертом Де Ніро та зі мною, це ваш шанс. Ми з Робертом збираємося знятися у новому фільмі під назвою "Убивці квіткового Місяця" режисера Мартіна Скорсезе. Ми хочемо запропонувати вам невелику роль, можливість провести день на знімальному майданчику разом із нами трьома, та відвідати прем’єру", - йдеться у публікації Ді Капріо.

 
 
 
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We recently launched #AmericasFoodFund to help make sure every family in need gets access to food at this critical time. Our most vulnerable communities need our support now more than ever. That’s why we’re asking you to help us with the #AllinChallenge. If you’ve ever wondered what it’s like to be able to work with the great @martinscorsese_, Robert De Niro and myself, this is your chance. Robert and I are going to be starring in a new movie called Killers of the Flower Moon, directed by Martin Scorsese. We want to offer you a walk-on role, the opportunity to spend the day on the set with the three of us, and attend the premiere. To take part, please go to allinchallenge.com and donate whatever you can. 100% of your donation will go to @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry and #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica) @officiallymcconaughey, @theellenshow and @iamjamiefoxx, will you go all in with us?

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio)

Щоб взяти участь в конкурсі, фанати повинні зробити пожертву на сайті ініціативи All In Challenge.

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Ді Капріо передав естафету у челленджі Метью МакКонахі, Еллен Дедженерес і Джеймі Фоксу.

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Все по темі:

Леонардо ди Каприо, Роберт Де Ниро, Челендж, Відео, Коронавірус.
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