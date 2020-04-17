Алла Пугачова відсвіткувала 71-річчя: бадьора і позитивна

Новини шоу бізнесу:Артистка вразила шанувальників зарядом бадьорості і позитиву.

Співачка Алла Пугачова відсвяткувала свій 71-й день народження і бадьорим постом в Інстаграм подякувала всім, хто не забув про неї в цей день. На особистій сторінці в соцмережі артистка опублікувала свіже селфі і додала до нього короткий коментар.

"Жива, здорова, щаслива! Пішла на 8-ий десяток. Дякую всім за привітання!" - написала під знімком примадонна.

Всього за кілька годин фотографія Пугачової зібрала у соцмережі майже 200 тис. лайків. У коментарях прихильники бажають співачці залишатися здоровою і такою ж бадьорою ще довгі роки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 15 Кві 2020 р. о 5:58 PDT

Цього року, судячи з усього, артистка і її родиа відсвяткували день народження вдома. На особистій сторінці в Інстаграм чоловік Пугачової, Максим Галкін, поділилися кількома святковими відео з дружиною.