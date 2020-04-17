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Алла Пугачова відсвіткувала 71-річчя: бадьора і позитивна

Алла Пугачова відсвіткувала 71-річчя: бадьора і позитивна
10:49 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Артистка вразила шанувальників зарядом бадьорості і позитиву.

Співачка Алла Пугачова відсвяткувала свій 71-й день народження і бадьорим постом в Інстаграм подякувала всім, хто не забув про неї в цей день. На особистій сторінці в соцмережі артистка опублікувала свіже селфі і додала до нього короткий коментар.

"Жива, здорова, щаслива! Пішла на 8-ий десяток. Дякую всім за привітання!" - написала під знімком примадонна.

Всього за кілька годин фотографія Пугачової зібрала у соцмережі майже 200 тис. лайків. У коментарях прихильники бажають співачці залишатися здоровою і такою ж бадьорою ще довгі роки.

 
 
 
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Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru)

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Цього року, судячи з усього, артистка і її родиа відсвяткували день народження вдома. На особистій сторінці в Інстаграм чоловік Пугачової, Максим Галкін, поділилися кількома святковими відео з дружиною.

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Все по темі:

Instagram, Максим Галкин, Алла Пугачова, День народження, Російська Федерація, Алла Борисівна, Королева естради.
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