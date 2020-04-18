Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II

Кондитер королеви Єлизавети ІІ поділився рецептом пасхального печива, яке може стати чудовим доповненням вашого меню.

Пасха – сімейний день, сповнений любові та радості. Цього року він особливий, адже задля безпеки доведеться відзначати його у вузькому колі. Ми не можемо збиратися великою родиною, бо дотримання карантину нині надзвичайно важливе. Проте не варто засмучуватися і варто гарно провести цей світлий та благодатний час. Наприклад, спробуйте приготувати королівське пасхальне печиво. Його рецептом вже поділився кондитер Її Величності на офіційній сторінці в інстаграмі.