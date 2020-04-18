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Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II
Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II

Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II

Рецепт пасхального печива від королеви Єлизавети II
13:35 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Наближається світле свято Великдень. У Великій Британї його відзначили ще минулої неділі, а українці накриватимуть святкові столи лише завтра.

Кондитер королеви Єлизавети ІІ поділився рецептом пасхального печива, яке може стати чудовим доповненням вашого меню.

Пасха – сімейний день, сповнений любові та радості. Цього року він особливий, адже задля безпеки доведеться відзначати його у вузькому колі. Ми не можемо збиратися великою родиною, бо дотримання карантину нині надзвичайно важливе. Проте не варто засмучуватися і варто гарно провести цей світлий та благодатний час. Наприклад, спробуйте приготувати королівське пасхальне печиво. Його рецептом вже поділився кондитер Її Величності на офіційній сторінці в інстаграмі.

Рецепт пасхального печива від кондитера Єлизавети ІІ

Інгредієнти для печива:

  • борошно (350 г)

  • сода (5 г)

  • мелений імбир (10 г)

  • кориця (5 г)

  • несолене масло (125 г)

  • коричневий цукор (175 г)

  • яйце (1 шт)

  • цукровий сироп (60 г)

 
 
 
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The Royal pastry chefs are excited to share their 'Spiced Easter Biscuits' recipe with you to enjoy over the Easter weekend. Chefs hats at the ready, let us see your creations by tagging #RoyalBakes! Find the full recipe and method below: Biscuit base: 350g plain flour 5g bicarbonate of soda 10g ground ginger 5g cinnamon 125g unsalted butter 175g light soft brown sugar 1 egg 60g golden syrup Icing: 2 egg whites 600g icing sugar Food colouring of your choice! Biscuit Method: Preheat the oven to 170 C // 340 F Mix together the flour, bicarbonate of soda and spices in a bowl Add the diced butter and mix until a crumb texture Add the sugar Once all of the above is combined, add the egg and golden syrup Mix until a dough is formed Roll the dough to a thickness of 5mm Use biscuit cutters or a paper pattern to cut into desired shape Place the biscuits on a non-stick mat, or parchment paper and bake on the middle shelf for 12-15 minutes ke until the biscuits maintain their shape when touched and are golden in colour Cool completely before icing Icing Method: Add 1 egg white to 600g of icing sugar and beat until smooth he icing should pipe smoothly and be able to hold when piped as a line To cover all the biscuits with icing add extra egg white to thin the mixture ecorate and enjoy! #Easter #EasterBunny

Допис, поширений The Royal Family (@theroyalfamily)

Інгредієнти для глазурі:

  • білки (2 шт)

  • цукрова пудра (600 г)

  • харчовий барвник (на ваш вибір)

 Спосіб приготування печива:

  1. Перемішуємо борошно, соду і спеції в мисці.

  2. Додаємо до утвореної суміші нарізане кубиками масло і перемішуємо до крихти.

  3. Додаємо цукор і знову перемішуємо.

  4. Після цього додаємо яйце і сироп. Перемішуємо до утворення тіста.

  5. Розкатуємо тісто завтовшки 5 міліметрів і вирізаємо печиво бажаної форми.

  6. Викладаємо печиво на пергаментний папір.

  7. Розігріваємо духову шафу до 170 градусів та випікаємо 12-15 хвилин. Печиво має зберігати свою форму при дотику і стати золотистого кольору. Після випікання охолоджуємо.

Спосіб приготування глазурі:

  1. Збиваємо 1 яєчний білок та 600 грам цукрової пудри до однорідної маси. Глазур має зберігати свою форму, коли нею малюєш лінію.

  2. Для того, щоб повністю покрити печиво глазур’ю, додаємо яєчний білок, щоб розбавити суміш.

  3. Прикрашаємо печиво за власним бажанням.

Смачного!

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Все по темі:

Англия, Рецепт, Королева, Кондитер, Єлизавета ІІ, Велика Британія, Великоднє печиво.
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