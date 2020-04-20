Скачать
Понеділок, 20.04.2020
Коронавірус в Європі: мільйон випадків Covid-19 з них 100 тисяч - летальних
Коронавірус в Європі: мільйон випадків Covid-19 з них 100 тисяч - летальних
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Стрілянина у Канаді: 16 осіб загинуло
Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу
Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу

Доброта по-американськи: тварин з притулків розібрали

Доброта по-американськи: тварин з притулків розібрали
08:59 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Про це повідомляє Голос Америки.

На тлі епідемії коронавірусу мешканці США активно забирають додому з притулків до собак, котів та інших тварин, які раніше залишилися без господарів.

"Вперше у своїй історії притулок для собак на Флориді повністю спорожнів. На думку працівників, через пандемію коронавірусу у людей з'явилося більше часу, щоб піклуватися про хатніх тварин. Тож для всіх собак у притулку вдалось знайти господаря", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, менеджер притулку Елізабет Гарфманн розповіла, що зазвичай у них утримуються близько сотні тварин. Але сьогодні всі вольєри спорожніли.

Поради для того, щоб зберегти здоров'я з сидячою роботою

Як повідомлялося, США посідають перше місце у світі за кількістю підтверджених випадків Covid-19 - 738 923, з яких 39 015 – летальних. Водночас вилікувалися 68 285 американців.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

США, Пандемия, Доброта, Тварини, Притулки, Американці, Безпритульні тварини.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Італійський клуб Серії А погодив трансфер з АПЛ "Вулверхемптон"
02 Кіліана Мбаппе визнано найшвидшим футболістом сезону
03 ФК "Альянса Ліма" оформив трансфер з "Манчестер Сіті"
04 В Іспанії домовились дограти футбольний сезон
05 У Маріуполі від коронавірусу одужала 95-річна жінка
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
На Полтавщині викрили наркопритон
На Полтавщині викрили наркопритон
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
Пожежі в Чорнобильській зоні і на Житомирщині продовжуються
В Закарпатській області зафіксували два землетруси
В Закарпатській області зафіксували два землетруси
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
20 квітня 2020-свято, прикмети і події цього дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся