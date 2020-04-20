Меган Маркл дасть перше офіційне інтерв'ю після переїзду до Лос-Анджелесу

Новини шоу бізнесу:З того часу, як принц Гаррі та Меган Маркл вирішили відійти від королівських повноважень, подружжя відмовлялося з'являтися на широких екранах.

Проте колишня акторка, яка прагне повернутися до голлівудської кар'єри, вже завтра, 20 квітня, завітає до студії шоу Good Morning America.

Меган Маркл вперше після "мегзиту" погодилася на телевізійне інтерв'ю. Проте, як інформує Page Six, публічна розмова не стосуватиметься королівської родини, а буде присвячена спільній роботі акторки зі студією

Меган вирішила повернутися до кінематографа та озвучила мультфільм "Слони", який екранізує подорож диких тварин через пустелю Калахарі в Південній Африці. Картина побачила світ 3 квітня. Вже завтра, 20 квітня, знаменитість з'явиться у ранковому шоу Good Morning America, аби поспілкуватися про документальну стрічку та презентувати її глядачам.

Відомо, що робота над стрічкою "Слони" тривала ще в жовтні 2019 року, а принц Гаррі був присутній під час запису голосу дружини на одній з лондонських студій. Режисерка документального фільму Ванесса Берловіц раніше повідомляла Творці документального фільму Disney розповіли про співпрацю з Меган Маркл , що Меган з цікавістю слухала про матріархат у слонів та не залишилася байдужою до історії слонихи на ім'я Гайя, яку й озвучила для Disney.