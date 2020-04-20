Ми для вас зібрали корисні звички для саморозвитку

Новини шоу бізнесу:Ці корисні звички зможуть допомогти тобі з саморозвитком.

1. Щодня ставте собі цілі. Нехай вони будуть реалістичними і здійсненні. Це задасть вірний курс і дозволить не витрачати час даремно.

2. Читайте надихаючі книги і блоги; тримайтеся позитивних людей.

3. Будьте в курсі того, що відбувається в світі. Ми не просто острова - ми частина один одного.

4. Докладайте зусилля, щоб залишатися на зв'язку. Простий "лайк" на фейсбуці або коротеньке повідомлення дадуть зрозуміти, що людина щось значить для вас.

5. Приділяйте час своєї зовнішності і здоров'ю. Коли ми добре виглядаємо і відмінно себе почуває, то стаємо впевненіше.

6. Будьте уважні при розстановці пріоритетів. Робіть найважливіші, нехай і не найнагальніші речі першими. (Примітка: якщо ви не навчитеся розставляти пріоритети, тоді все буде здаватися не терпить зволікань - це те, чого слід уникати)

7. Посміхайтеся. Це змушує людей відчувати себе найбільш прихильно по відношенню до вас, а це діє на наш настрій, підсилює почуття.

8. Слідкуйте за порядком. У місці, вільному від безладу, працювати буде простіше і стресу стане менше. Підтримка порядку позбавляє нас від перевантаження.

9. Залишайте деякий запас часу, щоб не відчувати себе так напружено, так як несподіванки витрачають наш час. Чекайте того, що це трапиться - і залишайте деякий час для цього.

10. Знайдіть час для себе, тому що що вам потрібно розвіятися, поправитися і підзарядитися енергією.