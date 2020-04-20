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Ми для вас зібрали корисні звички для саморозвитку

Ми для вас зібрали корисні звички для саморозвитку
19:29 Сьогодні Телеграф telegram Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Ці корисні звички зможуть допомогти тобі з саморозвитком.

1. Щодня ставте собі цілі. Нехай вони будуть реалістичними і здійсненні. Це задасть вірний курс і дозволить не витрачати час даремно.

2. Читайте надихаючі книги і блоги; тримайтеся позитивних людей.

3. Будьте в курсі того, що відбувається в світі. Ми не просто острова - ми частина один одного.

4. Докладайте зусилля, щоб залишатися на зв'язку. Простий "лайк" на фейсбуці або коротеньке повідомлення дадуть зрозуміти, що людина щось значить для вас.

5. Приділяйте час своєї зовнішності і здоров'ю. Коли ми добре виглядаємо і відмінно себе почуває, то стаємо впевненіше.

6. Будьте уважні при розстановці пріоритетів. Робіть найважливіші, нехай і не найнагальніші речі першими. (Примітка: якщо ви не навчитеся розставляти пріоритети, тоді все буде здаватися не терпить зволікань - це те, чого слід уникати)

7. Посміхайтеся. Це змушує людей відчувати себе найбільш прихильно по відношенню до вас, а це діє на наш настрій, підсилює почуття.

8. Слідкуйте за порядком. У місці, вільному від безладу, працювати буде простіше і стресу стане менше. Підтримка порядку позбавляє нас від перевантаження.

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9. Залишайте деякий запас часу, щоб не відчувати себе так напружено, так як несподіванки витрачають наш час. Чекайте того, що це трапиться - і залишайте деякий час для цього.

10. Знайдіть час для себе, тому що що вам потрібно розвіятися, поправитися і підзарядитися енергією.

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Литература, Карантин, Поради, Розвиток, Розум, Саморозвиток.
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