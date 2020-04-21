Модель Ешлі Маттінглі знайшли мертвою

Зазначається, що експертиза для визначення офіційної причини смерті може зайняти від 30 до 90 днів.
Розшукувати зниклу дівчину почав друг Маттінглі. Він довго не міг з нею зв’язатися. У п’ятницю він подзвонив у поліційне відділення в Остіні, заявивши, що його подруга зникла і довго не відповідає на телефонні дзвінки.
У дівчини залишився брат-близнюк Біллі Маттінглі, який вже підтвердив про трагічну смерть сестри у фейсбуці, та дві сестри.
Попри те, що офіційно причина смерті не встановлена, сестра Маттінглі припускає, що Ешлі вчинила самогубство. Поруч з її тілом знайшли прощальну записку, зміст якої поки що не розголошується.
Родичі моделі повідомляють, що дівчина довгий час боролася з алкоголізмом та токсикоманією. Також сім’я не виключає факт самотності, який спровокував карантин. Щоб не сумувати, нещодавно модель взяла в свою оселю цуценя.
Популярність модель здобула у 2011 році ставши дівчиною березня у журналі Playboy.