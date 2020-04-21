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Модель Ешлі Маттінглі знайшли мертвою

Модель Ешлі Маттінглі знайшли мертвою
12:49 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Відділ медичної експертизи в Техасі підтвердив цю інформацію, втім причину смерті поки що не розповіли, інформує Fox News.

Зазначається, що експертиза для визначення офіційної причини смерті може зайняти від 30 до 90 днів.

Розшукувати зниклу дівчину почав друг Маттінглі. Він довго не міг з нею зв’язатися. У п’ятницю він подзвонив у поліційне відділення в Остіні, заявивши, що його подруга зникла і довго не відповідає на телефонні дзвінки.

У дівчини залишився брат-близнюк Біллі Маттінглі, який вже підтвердив про трагічну смерть сестри у фейсбуці, та дві сестри. 

Попри те, що офіційно причина смерті не встановлена, сестра Маттінглі припускає, що Ешлі вчинила самогубство. Поруч з її тілом знайшли прощальну записку, зміст якої поки що не розголошується.

Родичі моделі повідомляють, що дівчина довгий час боролася з алкоголізмом та токсикоманією. Також сім’я не виключає факт самотності, який спровокував карантин. Щоб не сумувати, нещодавно модель взяла в свою оселю цуценя.

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Популярність модель здобула у 2011 році ставши дівчиною березня у журналі Playboy. 

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Все по темі:

Алкоголизм, Playboy, Модель, Причина смерти, Экспертиза, Самогубство, Встановлення, Токсикоманія.
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