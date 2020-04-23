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Актор Річард Гір втретє став батьком

Актор Річард Гір втретє став батьком
09:36 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Популярний американський кіноактор Річард Гір вчергове став батьком. Дружина актора Алехандра Сілва народила сина.

Інформація про поповнення в зірковій сім’ї з’явилася в іспанському таблоїді HOLA!. Новину про народження сина подружжя вирішило не розповсюджувати.

У розмові з журналістами, близький друг сім’ї розповів, що подружжя з сином перебуває зараз на самоізоляції в своєму ранчо в Паунд-Риджі неподалік Нью-Йорка. Ім’я новонародженого сина поки що не розголошується.

37-річна дружина народила акторові другого сина у спільному шлюбі. Американсько-іспанська пара побралася у квітні 2018 року, а вже в лютому 2019 року в подружжя з’явився син Олександр.

Актор Річард Гір виховує 20-річного сина Гомера, який народився у шлюбі з акторкою Кері Лоуелл. В Алехандри є семирічний син Альберт від першого чоловіка бізнесмена Говінда Фріланда.

Шлюб з Алехандрою Сілвою для Річарда Гіра став третім. Вперше актор одружився у 1991 році з моделлю Сінді Кроуфорд, однак вже 1995 року подружжя розлучилося. Через 7 років актор одружився з акторкою Кері Лоуелл, яка у 2000 році народила йому первістка. Після 14 років подружнього життя, у 2016 році Лоуелл та Гір розлучилися.

Що відомо про роман Гіра та Сілви?

Річард Гір та Алехандра Сілва тривалий час приховували свій роман. Згідно із даними західних ЗМІ, вони почали зустрічатись у 2014 році. Вже за 4 роки закохані вирішили офіційно узаконити свої стосунки. Річард та Алехандра влаштували закриту весільну церемонію у власному будинку в Нью-Йорку, куди запросили найближчих родичів та друзів. 

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Все по темі:

Ричард Гир, Алехандра Сильва, Актор, Поповнення в родині, Новонароджений син.
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