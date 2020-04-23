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Олександр "Фоззі" Сидоренко став батьком двійнят

Олександр "Фоззі" Сидоренко став батьком двійнят
11:44 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Один з лідерів гурту ТНМК Олександр Фоззі Сидоренко став батьком двійнят.

Про це повідомив колега Фоззі по гурту Олег Фагот Михайлюта в своєму Instagram.

"Сьогодні мій соул браза став дабл-батьком!!! Тож вітаємо новоспеченого татуся", — написав Фагот.

Пізніше радісною новиною в своєму Facebook поділився і сам Фоззі. "У нас з Поліною дві новини. Дві дуже хороші новини", — підписав знімок музикант. На ньому він тримає в руках дві таблички, які повідомляють про народження хлопчика і дівчинки.

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Фоззі та його дружина Поліна стараються тримати свої стосунки подалі від публіки та медіа. Втім, в недавньому коментарі НВ музикант натякав, що готується до нового статусу: "У мене так збіглося, що після січневого туру я і планував кілька місяців щільно працювати вдома: і тексти пісень до альбому дописати, і книгу нову завершити треба до квітня, і в новому амплуа себе спробувати, про яке поки мовчок".

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Все по темі:

ТНМК, Фоззи, Музикант, Батько, Поповнення в родині, Двійнята, Дружина Поліна.
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