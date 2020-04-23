Кайлі Дженнер без фільтрів і фотошопу: шок-фото

22-річна знаменитість, яка другий рік поспіль очолює рейтинг наймолодших мільярдерів у світі за версією бізнес-видання Forbes, шокувала своєю фігурою і обличчям під час появи в Беверлі-Хіллз.
У розпал карантину Дженнер вирішила відвідати свою подругу Стессі Караніколау, де її чекали папараці.
Зірка з'явилася перед фотографами не тільки без захисної маски, але і без макіяжу, нарощеного волосся і коригуючої білизни, в якій зазвичай блищить під час рідкісних виходів у світ.
#KylieJenner looks like she took the day off from #culturalappropriation #Kardashians #kylie pic.twitter.com/AFC6JVrR2p— RealHousewifeOfOklahoma (@oklaReal) April 22, 2020
Дженнер, яка регулярно хвалиться бездоганною зовнішністю і ідеальною фігурою в соцмережах, в реальному житті виглядала не так ефектно, як на сторінках глянцевих журналів. Своє розчарування висловили користувачі Twitter і Instagram, які порівняли знаменитість з Джокером без гриму.
The way that Quarantine has turned Kylie Jenner back into a white girl pic.twitter.com/FQjlTEY95F— B. Velvet (@BeyonceLeague) April 20, 2020
"Карантин повернув Кайлі до заводських налаштувань", "Це як побачити Джокера без гриму", "Це не вона! Ви серйозно?", "А що з фігурою?!", "Такого не може бути!", - пишуть здивовані фани.