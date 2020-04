Кайлі Дженнер без фільтрів і фотошопу: шок-фото

22-річна знаменитість, яка другий рік поспіль очолює рейтинг наймолодших мільярдерів у світі за версією бізнес-видання Forbes, шокувала своєю фігурою і обличчям під час появи в Беверлі-Хіллз.

У розпал карантину Дженнер вирішила відвідати свою подругу Стессі Караніколау, де її чекали папараці.

Зірка з'явилася перед фотографами не тільки без захисної маски, але і без макіяжу, нарощеного волосся і коригуючої білизни, в якій зазвичай блищить під час рідкісних виходів у світ.

#KylieJenner looks like she took the day off from #culturalappropriation #Kardashians #kylie pic.twitter.com/AFC6JVrR2p