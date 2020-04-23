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Кайлі Дженнер без фільтрів і фотошопу: шок-фото

Кайлі Дженнер без фільтрів і фотошопу: шок-фото
11:55 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер розчарувала фанів своєю зовнішністю, з’явившись на публіці без макіяжу.

22-річна знаменитість, яка другий рік поспіль очолює рейтинг наймолодших мільярдерів у світі за версією бізнес-видання Forbes, шокувала своєю фігурою і обличчям під час появи в Беверлі-Хіллз.

У розпал карантину Дженнер вирішила відвідати свою подругу Стессі Караніколау, де її чекали папараці.

Зірка з'явилася перед фотографами не тільки без захисної маски, але і без макіяжу, нарощеного волосся і коригуючої білизни, в якій зазвичай блищить під час рідкісних виходів у світ.

Дженнер, яка регулярно хвалиться бездоганною зовнішністю і ідеальною фігурою в соцмережах, в реальному житті виглядала не так ефектно, як на сторінках глянцевих журналів. Своє розчарування висловили користувачі Twitter і Instagram, які порівняли знаменитість з Джокером без гриму.

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"Карантин повернув Кайлі до заводських налаштувань", "Це як побачити Джокера без гриму", "Це не вона! Ви серйозно?", "А що з фігурою?!", "Такого не може бути!", - пишуть здивовані фани.

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