12 років без наркотиків: Емінем відсвяткував важливу дату

Новини шоу бізнесу:Репер успішно справляється із залежністю від наркотичних лікарських препаратів.

Емінем відзначив важливу дату: 12 років тому він відмовився від наркотиків, і з тих пір живе тверезим життям. 47-річний репер поділився досягненням в Instagram, опублікувавши фото нагородного жетона спільноти Анонімних наркоманів.

"Чиста дюжина! Я не боюся", - підписав він фотографію в Instagram, пославшись на пісню Not Afraid, в якій розповідає про свою боротьбу зі згубною пристрастю.

Емінем завжди відверто говорив про свою залежність від вікодину, валіуму, метадону та золпідему, а в 2007 році у нього було випадкове передозування метадоном. "Я не знав, що це був метадон. Раніше я брав таблетки всюди, де міг, - говорив він в інтерв'ю New York Times в 2010 році. - Я просто приймав все, що мені давали".

Фанати музиканта тепло відреагували на його досягнення.

"Твій альбом Recovery допоміг мені залишитися тверезою в перший важкий рік. Зараз у мене 10 років тверезості! Я завжди була твоєю прихильницею, але спасибі, що ділишся своєю тверезістю. Ми цінуємо це більше, ніж ти думаєш", - пишуть в коментарях. - "Дивовижний. У важкі дні я думаю про тебе і нагадую собі: якщо ти зміг це зробити, я теж можу! Завтра мій 4-й рік!"