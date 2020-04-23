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12 років без наркотиків: Емінем відсвяткував важливу дату

12 років без наркотиків: Емінем відсвяткував важливу дату
12:19 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Репер успішно справляється із залежністю від наркотичних лікарських препаратів.

Емінем відзначив важливу дату: 12 років тому він відмовився від наркотиків, і з тих пір живе тверезим життям. 47-річний репер поділився досягненням в Instagram, опублікувавши фото нагородного жетона спільноти Анонімних наркоманів.

"Чиста дюжина! Я не боюся", - підписав він фотографію в Instagram, пославшись на пісню Not Afraid, в якій розповідає про свою боротьбу зі згубною пристрастю.

Емінем завжди відверто говорив про свою залежність від вікодину, валіуму, метадону та золпідему, а в 2007 році у нього було випадкове передозування метадоном. "Я не знав, що це був метадон. Раніше я брав таблетки всюди, де міг, - говорив він в інтерв'ю New York Times в 2010 році. - Я просто приймав все, що мені давали".

 
 
 
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Clean dozen, in the books! I’m not afraid.

Допис, поширений Marshall Mathers (@eminem)

Фанати музиканта тепло відреагували на його досягнення.

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"Твій альбом Recovery допоміг мені залишитися тверезою в перший важкий рік. Зараз у мене 10 років тверезості! Я завжди була твоєю прихильницею, але спасибі, що ділишся своєю тверезістю. Ми цінуємо це більше, ніж ти думаєш", - пишуть в коментарях. - "Дивовижний. У важкі дні я думаю про тебе і нагадую собі: якщо ти зміг це зробити, я теж можу! Завтра мій 4-й рік!"

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Все по темі:

Здоровья, Рэпер, Эминем, Not Afraid, Залежність, Без наркотиків, 12 років.
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