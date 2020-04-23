Померла зірка "Відчайдушних домогосподарок"

Новини шоу бізнесу:Американська акторка Ширлі Найт прожила 83 роки.

Двічі номінована на "Оскар" зірка Голлівуду і Бродвею Ширлі Найт померла на 84-му році життя в американському штаті Техас.

Як повідомляє журнал Hollywood Reporter, американська актриса, номінантка на премію Американської кіноакадемії в 1960 і 1962 роках, Ширлі Енола Найт померла в техаському місті Сан-Маркос у віці 83 років.

Уточнюється, що літня жінка пішла з життя в будинку своєї доньки, актриси Кейтлін Хопкінс від природних причин.

Найт двічі номінувалася на премію "Оскар" як найкраща актриса другого плану: в 1960 році за роль у фільмі "Пітьма нагорі сходів". І в 1962 році за роль у стрічці "Солодкоголосий птах юності". Крім того, актриса двічі ставала лауреатом премії "Еммі".

У популярному серіалі «Відчайдушні домогосподарки» Найт зіграла свекруху Брі - Філліс Ван де Камп.