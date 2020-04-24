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Кінець любовної історії: Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу
Кінець любовної історії: Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу

Кінець любовної історії: Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу

Кінець любовної історії: Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу
05:12 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:У шлюбі в подружжя народились троє дітей.

Голлівудська зірка Джулія Робертс розлучається після 18 років шлюбу. Стосунки оскароносної Робертс з чоловіком, оператором Денні Модером вже давно погіршилися. Американська преса пише, що акторка має намір оформити розлучення після карантину. 

Зараз пара – вдома на самоізоляції. Цілодобово бути разом виявилося для них просто неможливо, а спільне життя стало нестерпним, йдеться у "Сніданку з 1+1". Пара пробула майже 18 років у шлюбі й народила трьох спільних дітей. Джерела, близькі до пари, кажуть, що стосунки вже не перший рік тріщать по швах.

Як повідомляють таблоїди, Джулія стала ідеальною матусею та дружиною. Але так було тільки на перший погляд. Насправді Робертс дуже ревнива. Усі роки вона тримала чоловіка на короткому повідці: перевіряла його телефон, переглядала електронну пошту, стежила, з ким і коли зустрічався Денні. Він зі свого боку, як пишуть у пресі, взагалі її не підтримував і навіть у складні часи.

 
 
 
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Допис, поширений Julia Roberts (@juliaroberts)

 

2015-го від раку померла мама Робертс. У цей час чоловік акторки спокійно займався серфінгом на пляжах Малібу. На похороні він теж не з'явився. Карантин і самоізоляція під одним дахом стали для пари останньою краплею. 

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Попри всі конфлікти, Джулія Рообертс каже, що пишається своїми стосунками із Денні Модером. Акторка також просить жовту пресу не втручатися в її життя, аби не травмувати дітей.

Як повідомляв раніше УНІАН, актриса ще у 2014-го хотіла розлучитись. Подейкували, що акторка зажадала розриву через зради чоловіка. Та, схоже, тоді парі вдалося знайти спільну мову і помиритися.

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Все по темі:

Джулия Робертс, Дэнни Модер, Шлюб, Голивуд, Розлучення, Зіркова пара, Зради, Ревнощі.
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