Дженніфер Лопес: Ми не повинні виходити з карантину, не ставши краще

Новини шоу бізнесу:Всесвітньо відома американська співачка та акторка дала корисну пораду на час карантину.

Дженніфер Лопес не радить розслаблятися і запускати себе під час карантину.

В інтерв'ю People 50-річна співачка зізналася, що ледь не потрапила в цю пастку.

"Я дозволила відпочити своєму волоссю, пошкодженому за 20 років роботи в шоу-бізнесі, дала нігтям перепочинок, і взагалі дбаю про себе. Ми не повинні виходити з карантину, не ставши краще, - сказала зірка. - Спочатку було кумедно почуватися комфортно, носити треники і ходити зі скуйовдженим волоссям. Але потім ви починаєте відчувати внутрішній безлад. Тому я думаю, що потрібно встати, спробувати зайнятися спортом, регулярно доглядати за шкірою і використовувати цей час, щоб почуватися краще".

Під час карантину Лопес самоізолювався з нареченим Алексом Родрігесом, його дочками Наташею і Еллою та своїми близнюками Еммі і Максом.

За словами співачки, пережити тривожний час їй також допомагає медитація, молитва і рутинні справи.