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Перше онлайн-весілля в Україні (Відео)

Перше онлайн-весілля в Україні (Відео)
09:22 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей.

У Львові відбулося перше в Україні онлайн-весілля. Наречені Інна та Ігор познайомилися у 2013 році. Спочатку були стосунки на відстані, оскільки мешкали в різних областях. Він — з Києва, вона — зі Львова.

Весілля онлайн пара називає авантюрою. Адже всі традиційні конкурси, підготовка до свята та його відзначання відбулися в дистанційному режимі. Так, сукню, костюм та весільний букет парі приніс кур'єр, йдеться в сюжеті ТСН. Аби уникнути зайвої комунікації з незнайомими, наречена прослухала онлайн майстер-класи з візажу, і самостійно зробила зачіску та макіяж. А тих, хто спіймає букет та бутоньєрки, обрала спеціальна програма.

На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану — від них, за традицією, пролунав перший тост і благословення.

Весільний стіл лише для двох, проте 70 гостей з п'яти країн світу долучилися до свята Інни та Ігоря через інтернет. Якби не онлайн-формат, то велика б частина гостей точно не побувала б на їхньому весіллі. Налагодити відеозв'язок вдалося навіть 90-річній бабусі нареченої.

Серед зіркових гостей була навіть Оля Полякова, а також один з найулюбленіших гуртів молодят "Без обмежень".

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Організовувала свято Event-агенція та їхні партнери. Для наречених весілля безкоштовне, для організаторів утричі дешевше, аніж звичайне. Найважче, кажуть, було з технічним забезпеченням. Тепер подружжя чекає на закінчення карантину, щоб обвінчатися у церкві та поїхати у весільну подорож.  

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Онлайн, Карантин, Україна, Молодята, Весілля, Коронавірус, РАЦСи, Побралися.
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