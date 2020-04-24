Мексиканський Vogue розмістив на обкладинці пенсіонерок

Сьогодні весь світ живе в умовах пандемії COVID-19. Проте найбільше спалах вірусу позначився на житті людей літнього віку, які змушені дотримуватися посиленого режиму ізоляції, аби не наражати себе на небезпеку. Відоме фешн-видання Vogue Mexico присвятило їм обкладинку нового випуску.
Фотограф Тані Франко Кляйн обрала для зйомки п'ятьох пенсіонерок, які ніколи раніше не мали досвіду роботи перед камерою. Жінки одягнені в буденний одяг – сукні, плащі, штанні костюми, у яких їх раніше можна було побачити на вулицях міст. Вони позували на тлі стіни червоного кольору, а мінімалістичну фотосесію доповнив напис "Уроки життя".
Так, редакція мексиканського Vogue акцентувала на тому, що бабусі – одні з тих людей, які відіграють важливу роль у вихованні та становленні майбутніх поколінь. У час пандемії глянець прагне підкреслити, що сьогодні молодь несе відповідальність за життя своїх літніх близьких. Нині як ніколи важливо не зашкодити їхньому здоров'ю.
Переглянути цей допис в Instagram
Hoy, más que nunca, esta portada va en honor a ellas. Es un tributo a esas delicadas y nobles mujeres que han sido clave en nuestra formación: nuestras abuelitas. En México, es innegable reconocer el papel de ellas como parte esencial de la familia y el hogar. Sus historias de vida, éxitos, memorias e, incluso, sus armarios, son ese legado que llevaremos en nuestros corazones. A raíz de la pandemia que está sacudiendo el mundo, la realidad de las abuelas ha cobrado otro significado, al pertenecer a uno de los sectores de la población más vulnerables. Con esta imagen, desde la redacción de Vogue, recordamos la importancia de estos seres queridos, el porqué a través de acciones que no comprometan su salud podremos seguir celebrando esta vida con ellas. Con mucho cariño para nuestras abuelas, Esta portada es para ustedes. [LINK EN BIO] — Fotógrafa: @taniafrancoklein Concepto creativo: @enriquetorresmeixueiro
Їхні життєві історії, успіхи, спогади і навіть гардероби – це та спадщина, яку ми будемо носити в своїх серцях.
Внаслідок пандемії реальність бабусь набула іншого значення, адже вони належать до однієї з найбільш вразливих груп населення, – йдеться в презентації обкладинки Vogue Mexico.
Нагадаємо, що раніше редакція італійського Vogue також вперше за всю історію змінила звичну концепцію обкладинки через спалах коронавірусу. Видавці прийняли рішення зробити повністю білу обкладинку, адже цей колір іменує повагу, світло після темряви та уніформу лікарів, які щодня ризикують своїм життям. "Чиста" титульна сторінка – це початок нової історії, яка незабаром розпочнеться.