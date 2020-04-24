Мексиканський Vogue розмістив на обкладинці пенсіонерок

Новини шоу бізнесу:Редакція відомого глянцю вирішила публічно підтримати тих, хто опинився у групі ризику інфікування на коронавірус.

Сьогодні весь світ живе в умовах пандемії COVID-19. Проте найбільше спалах вірусу позначився на житті людей літнього віку, які змушені дотримуватися посиленого режиму ізоляції, аби не наражати себе на небезпеку. Відоме фешн-видання Vogue Mexico присвятило їм обкладинку нового випуску.

Фотограф Тані Франко Кляйн обрала для зйомки п'ятьох пенсіонерок, які ніколи раніше не мали досвіду роботи перед камерою. Жінки одягнені в буденний одяг – сукні, плащі, штанні костюми, у яких їх раніше можна було побачити на вулицях міст. Вони позували на тлі стіни червоного кольору, а мінімалістичну фотосесію доповнив напис "Уроки життя".

Так, редакція мексиканського Vogue акцентувала на тому, що бабусі – одні з тих людей, які відіграють важливу роль у вихованні та становленні майбутніх поколінь. У час пандемії глянець прагне підкреслити, що сьогодні молодь несе відповідальність за життя своїх літніх близьких. Нині як ніколи важливо не зашкодити їхньому здоров'ю.

Їхні життєві історії, успіхи, спогади і навіть гардероби – це та спадщина, яку ми будемо носити в своїх серцях.

Внаслідок пандемії реальність бабусь набула іншого значення, адже вони належать до однієї з найбільш вразливих груп населення, – йдеться в презентації обкладинки Vogue Mexico.

Нагадаємо, що раніше редакція італійського Vogue також вперше за всю історію змінила звичну концепцію обкладинки через спалах коронавірусу. Видавці прийняли рішення зробити повністю білу обкладинку, адже цей колір іменує повагу, світло після темряви та уніформу лікарів, які щодня ризикують своїм життям. "Чиста" титульна сторінка – це початок нової історії, яка незабаром розпочнеться.