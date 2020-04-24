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Актори "Дизель Шоу" засвітилися в програмі на російському телебаченні

Актори "Дизель Шоу" засвітилися в програмі на російському телебаченні
11:53 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:На тому ж каналі, на якому регулярно поливають брудом Україну "зливний бачок" Скабєєва та агресивний путінофіл Соловйов.

Двоє учасників "Дизель Шоу" засвітилися на каналі "Россия 1" – Євген Нікішин та Сергій Писаренко. Так, вони росіяни, але ж водночас є й акторами українського колективу.

"Россия 1" – не абиякий російський телеканал. Саме в його ефірі виходять потужні пропагандистські програми, головною або й єдиною темою яких є Україна.

Варто додати, що "Дизель Студіо" – це український шоу-проєкт, який, як вони часто кажуть у своїх програмах та концертах, не жартує про політику. Однак Російську Федерацію команда "Дизель Шоу" не раз називала агресором.

То що ж з учасниками "Дизель Шоу"?

Увечері 23 квітня на каналі "Россия 1" транслювали прем'єру гумористичного шоу "Будинок культури та сміху". Саме в цьому шоу знялися актори Нікішин та Писаренко.

Вони обоє "родом" з команди КВК "Уездный город" (Челябінськ та Магнітогорськ, що в Росії), обоє росіяни. У програмі на росТВ участь брали як запрошені зірки.

Але водночас фігурують на афішах української гумористичної студії й планують разом з українцями з "Дизель Шоу" виступати в київському Палаці "Україна" 13 – 17 червня (раніше виступи планували на 21 – 25 квітня, але перенесли через коронавірус та карантин).

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Це й дивує, адже, як бачимо, ніщо не заважає учасникам команди виступати і в Росії, і в Україні.

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Россия-1, Дизель шоу, Актори, Гумор, Розважальне шоу.
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