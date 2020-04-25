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Репер Fred the Godson помер від коронавірусу

Репер Fred the Godson помер від коронавірусу
05:03 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Понад два тижні тому на особистій сторінці в інстаграмі він зізнався, що у нього діагностували COVID-19.

Тривалий час артист перебував під наглядом лікарів, проте вчора, 23 квітня, близьке оточення зірки оголосило про його смерть.

З кожним днем статистика жертв доводить, що коронавірус – це загроза не лише для людей похилого віку. Він нещадний й до тих, хто перебуває поза групою ризику. Так, 35-річний репер Fred the Godson помер від ускладнень, спричинених коронавірусом. Про його смерть інформує видання TMZ. 

Близько двох тижнів тому, 6 квітня, Fred the Godson опублікував допис на особистій сторінці в інстаграмі, яким оголосив про зараження коронавірусом. Репер складно переносив хворобу. Його дружина раніше зізналася, що чоловіка госпіталізували і впродож тривалого часу він перебував під апаратом штучної вентиляції легень, проте кілька днів тому його відключили від прибору.  

 
 
 
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I’m in here wit this Corvus 19 shit! Please keep me in y’all prayers!!!! #godisgreat

Допис, поширений Fred The Godson Aka Gordo (@fredthegodsonmusic)

Обраниця Fred the Godson сподівалася на те, що це хороший знак. Проте обставини склалися по-іншому. Близьке оточення репера повідомило про його смерть від ускладнень. Родина не розголошує жодних деталей втрати, тому незрозуміло, чи встиг виконавець повернутися додому, чи провів останні хвилини життя у лікарні. 

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У світі підтверджено 2 666 071 випадків COVID-19. 187 505 людей померли від коронавірусу, 735 367 – одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (854 573), Іспанія (213 024), Італія (189 973), Франція (159 877) та Німеччина (151 195).

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Рэпер, Смерть, Коронавірус, Ускладнення, Fred the Godson.
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