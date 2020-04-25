Кайлі Дженнер відповіла на критику хейтерам щодо зовнішності

22-річна бізнесвумен порадувала фанів новим відео в Instagram-сторіз, де показала обличчя без макіяжу.
Дженнер вирішила з'явитися перед армією фоловерів без косметики після того, як її напередодні сфотографували в Беверлі-Хіллз під час поїздки до подруги. На знімках, зроблених папараці, суперзірка була зображена без косметики і нарощеного волосся.
Фани висловили розчарування, побачивши, як Дженнер виглядає в реальному житті, а також критикували її за те, що вона створює нереалістичний образ ідеальної красуні за допомогою фотошопу та фотофільтрів. Крім того, в Мережі активно обговорювали зайву вагу зірки, яка регулярно хвалиться ідеальною фігурою в Instagram, хоча в реальному житті виглядає менш ефектно.
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У відповідь на критику Дженнер розмістила в Мережі короткий ролик, продемонструвавши обличчя без макіяжу.
Втім, фани знову розкритикували знаменитість. У Мережі помітили, що зірка вже встигла наростити нігті і вії, незважаючи на те, що всього тиждень тому публічно заявляла про бажання наблизитися до максимально природної зовнішності і відмовитися від нарощування волосся, вій та нігтів на час карантину.