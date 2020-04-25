Скачать
Субота, 25.04.2020
У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
Криклій: Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів
Криклій: Укрпошта розпочала процедуру продажу непрофільних активів
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
"Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
Абсолютні антитренди у взутті цього року
Абсолютні антитренди у взутті цього року

Кайлі Дженнер відповіла на критику хейтерам щодо зовнішності

Кайлі Дженнер відповіла на критику хейтерам щодо зовнішності
05:28 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Американська знаменитість і б’юті-могул Кайлі Дженнер відповіла на критику хейтерів на адресу своєї зовнішності.

22-річна бізнесвумен порадувала фанів новим відео в Instagram-сторіз, де показала обличчя без макіяжу.

Дженнер вирішила з'явитися перед армією фоловерів без косметики після того, як її напередодні сфотографували в Беверлі-Хіллз під час поїздки до подруги. На знімках, зроблених папараці, суперзірка була зображена без косметики і нарощеного волосся.

Фани висловили розчарування, побачивши, як Дженнер виглядає в реальному житті, а також критикували її за те, що вона створює нереалістичний образ ідеальної красуні за допомогою фотошопу та фотофільтрів. Крім того, в Мережі активно обговорювали зайву вагу зірки, яка регулярно хвалиться ідеальною фігурою в Instagram, хоча в реальному житті виглядає менш ефектно.

 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram

#kylieskin

Допис, поширений Kylie Skin by Kylie Jenner (@kylieskin)

У відповідь на критику Дженнер розмістила в Мережі короткий ролик, продемонструвавши обличчя без макіяжу.

Мексиканський Vogue розмістив на обкладинці пенсіонерок

Втім, фани знову розкритикували знаменитість. У Мережі помітили, що зірка вже встигла наростити нігті і вії, незважаючи на те, що всього тиждень тому публічно заявляла про бажання наблизитися до максимально природної зовнішності і відмовитися від нарощування волосся, вій та нігтів на час карантину.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Беверли Хиллз, Кайли Дженнер, Фани, Instagram-сторіз, Американська знаменитість, Розчарування.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Абсолютні антитренди у взутті цього року
02 ФІФА виділяє 150 мільйонів доларів допомоги національним федераціям
03 Ляшко каже, що знайшли рішення як виплатити частину боргу лікарям Тернопільщини
04 У Бельгії зафіксували понад 44 тисячі випадків коронавірусу
05 "Лестер" і "Ньюкасл" цікавляться хавбеком "Шахтаря" Тете
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Звільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
Звільнені з російського полону моряки отримали статус учасника бойових дій
У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
У Чернівцям рятують п'ятирічну дівчинку з коронавірусом
Кабмін продовжив спецобов'язки &quot;Нафтогазу&quot; з постачання газу тепловикам на рік
Кабмін продовжив спецобов'язки "Нафтогазу" з постачання газу тепловикам на рік
Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик &quot;Друзів&quot;
Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик "Друзів"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся