Кайлі Дженнер відповіла на критику хейтерам щодо зовнішності

Новини шоу бізнесу:Американська знаменитість і б’юті-могул Кайлі Дженнер відповіла на критику хейтерів на адресу своєї зовнішності.

22-річна бізнесвумен порадувала фанів новим відео в Instagram-сторіз, де показала обличчя без макіяжу.

Дженнер вирішила з'явитися перед армією фоловерів без косметики після того, як її напередодні сфотографували в Беверлі-Хіллз під час поїздки до подруги. На знімках, зроблених папараці, суперзірка була зображена без косметики і нарощеного волосся.

Фани висловили розчарування, побачивши, як Дженнер виглядає в реальному житті, а також критикували її за те, що вона створює нереалістичний образ ідеальної красуні за допомогою фотошопу та фотофільтрів. Крім того, в Мережі активно обговорювали зайву вагу зірки, яка регулярно хвалиться ідеальною фігурою в Instagram, хоча в реальному житті виглядає менш ефектно.

Переглянути цей допис в Instagram #kylieskin Допис, поширений Kylie Skin by Kylie Jenner (@kylieskin) 23 Кві 2020 р. о 6:31 PDT

У відповідь на критику Дженнер розмістила в Мережі короткий ролик, продемонструвавши обличчя без макіяжу.

Втім, фани знову розкритикували знаменитість. У Мережі помітили, що зірка вже встигла наростити нігті і вії, незважаючи на те, що всього тиждень тому публічно заявляла про бажання наблизитися до максимально природної зовнішності і відмовитися від нарощування волосся, вій та нігтів на час карантину.