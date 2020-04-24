Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик "Друзів"

Новини шоу бізнесу:Для цього потрібно пожертвувати суму організаціям No Kid Hungry, Meals on Wheels America і Аmerica's Food Fund.

Зірки серіалу "Друзі" приєдналися до благодійної акції All In Challenge, спрямованої на збір коштів для літніх людей і дітей, які потребують підтримки на карантині.

Як повідомляється на сторінці одного з акторів серіалу Метта Леблана в Instagram, будь-який учасник може пожертвувати суму організаціям No Kid Hungry, Meals on Wheels America і Аmerica's Food Fund, після чого він автоматично стає учасником конкурсу.

Переможці отримають можливість побувати на знімальному майданчику "Друзів" разом з акторами серіалу, які спеціально возз'єднаються для зйомок спецвипуску.

Виробництво спеціального епізоду серіалу "Друзі" для платформи HBO Max, відклали на невизначений термін через пандемію коронавірусу. Проект повинен був вийти в травні, передає 112.ua.

Успеціальному випуску з'являться всі шість виконавців головних ролей - Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Метью Перрі, Девід Швіммер.