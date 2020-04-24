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П'ятниця, 24.04.2020
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Бейонсе пожертвувала $6 мільйонів тим, хто постраждав від пандемії

Бейонсе пожертвувала $6 мільйонів тим, хто постраждав від пандемії
17:06 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новини шоу бізнесу:За даними Worldometer, у світі зафіксовано 2 745 469 випадків зараження коронавірусом, з них 191 791 летальний, 755 462 особи одужали.

Американська співачка Бейонсе пожертвувала $6 млн на допомогу, зокрема психологічну, постраждалим під час пандемії коронавірусу COVID-19. Про це повідомляється на її сайті.

«Багато сімей живуть у будинках у районах, які недостатньо обслуговуються, де соціальне дистанціювання практично неможливо. Спільноти, в яких уже не вистачало коштів на освіту, охорону здоров'я і житло, нині стикаються із загрозливими показниками захворюваності та смертності. Вони не мають доступу до тестування і справедливого медичного обслуговування. Це безпрецедентні часи, і нам знадобляться наші колективні зусилля, щоб змінити ситуацію», - йдеться у публікації.

Як наголошується, для вирішення цих потреб фонд співачки BeyGOOD разом з фондом засновника Twitter Джека Дорсі Start Small «пожертвують 6 мільйонів доларів місцевим організаціям» для закупівлі необхідних захисних та дезінфікуючих засобів.

Щасливчики зможуть потрапити на знімальний майданчик "Друзів"

Співачка сподівається, що завдяки фінансуванню організації зможуть продовжувати приймати тих, кому потрібна психологічна допомога у Х’юстоні, Нью-Йорку, Новому Орлеані та Детройті.

Як повідомлялося, раніше засновник Twitter Джек Дорсі пожертвував 1 мільярд доларів на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

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Бейонсе, Гроші, Співачка, Благодійність, Коронавірус, Covid-19, Пожертвування.
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