Мадонна привітала молодого бойфренда з днем народження

Новини шоу бізнесу:Культова американська поп-співачка Мадонна привітала з 27-річчям свого молодого бойфренда, стосунки з яким підтвердила ще на початку 2020 року.

У своєму Instagram американська співачка поділилася цілою галереєю спільних фото з молодим коханцем, танцівником, 27-річним Ахламаліком Вільямсом. Свій пост Мадонна підписала так:

"З днем народження, моє кохання. Кращого партнера на карантин бути не може".

Мадонна перестала приховувати свої стосунки з молодим танцівником Ахламаліком Вільямсом ще у грудні 2019 року.

А 14 лютого у своєму Instagram 61-річна співачка опублікувала його фото і багатозначно написала: "Люблю тебе".

Нагадуємо, на різдвяні канікули співачка поїхала відпочивати разом із ним і своїми дітьми. З чуток у ЗМІ, Мадонна і молодий танцівник познайомилися ще в 2015 році, Вільямс прийшов на кастинг для туру співачки Rebel Heart. Припускають, що їх роман почався в кінці 2018 року.