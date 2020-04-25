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Мадонна привітала молодого бойфренда з днем народження

Мадонна привітала молодого бойфренда з днем народження
13:36 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Культова американська поп-співачка Мадонна привітала з 27-річчям свого молодого бойфренда, стосунки з яким підтвердила ще на початку 2020 року.

У своєму Instagram американська співачка поділилася цілою галереєю спільних фото з молодим коханцем, танцівником, 27-річним Ахламаліком Вільямсом. Свій пост Мадонна підписала так:

"З днем народження, моє кохання. Кращого партнера на карантин бути не може".

Мадонна перестала приховувати свої стосунки з молодим танцівником Ахламаліком Вільямсом ще у грудні 2019 року.

 
 
 
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Happy Birthday My Love . I Could not think of a better person to be in Quarantine with! @ahla_malik

Допис, поширений Madonna (@madonna)

А 14 лютого у своєму Instagram 61-річна співачка опублікувала його фото і багатозначно написала: "Люблю тебе".

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Нагадуємо, на різдвяні канікули співачка поїхала відпочивати разом із ним і своїми дітьми. З чуток у ЗМІ, Мадонна і молодий танцівник познайомилися ще в 2015 році, Вільямс прийшов на кастинг для туру співачки Rebel Heart. Припускають, що їх роман почався в кінці 2018 року.

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Все по темі:

Мадонна, Бойфренд, День народження, Закохані, Ахламалік Вільямс, Різниця у віці.
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