Мадонна привітала молодого бойфренда з днем народження

У своєму Instagram американська співачка поділилася цілою галереєю спільних фото з молодим коханцем, танцівником, 27-річним Ахламаліком Вільямсом. Свій пост Мадонна підписала так:
"З днем народження, моє кохання. Кращого партнера на карантин бути не може".
Мадонна перестала приховувати свої стосунки з молодим танцівником Ахламаліком Вільямсом ще у грудні 2019 року.
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Happy Birthday My Love . I Could not think of a better person to be in Quarantine with! @ahla_malik
А 14 лютого у своєму Instagram 61-річна співачка опублікувала його фото і багатозначно написала: "Люблю тебе".
Нагадуємо, на різдвяні канікули співачка поїхала відпочивати разом із ним і своїми дітьми. З чуток у ЗМІ, Мадонна і молодий танцівник познайомилися ще в 2015 році, Вільямс прийшов на кастинг для туру співачки Rebel Heart. Припускають, що їх роман почався в кінці 2018 року.