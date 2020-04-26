Актор фільмів "Щоденники Чорнобиля "та "Інідіані Джонс" помер у віці 52-х років

Світ вкотре сколихнула новина про смерть. Пішов із життя герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" Дмитро Дяченко. Його тіло знайшли в помешканні у місці Дейтона-Біч, в штаті Флорида в США. Про це повідомляє видання TMZ.
За словами брата Дмитра, актор не виходив на зв'язок протягом декількох днів. Родичі зателефонували в поліцію і попросили перевірити, чи все гаразд, адже дуже хвилювалися. Працівники правоохоронних органів прибули на місце та виявили Дяченка мертвим.
Наразі причина смерті невідома, проте брат стверджує, що у Дмитра не було жодних проблем зі здоров'ям. Повідомляється, що смерть актора не пов'язана з коронавірусом та насиллям.
Його фільмографія налічує близько чотирьох десятків фільмів та серіалі. Голосами Дяченка говорять багато героїв мультфільмів та комп'ютерних ігор.
Фільми з Дмитром Дяченком, які принесли йому популярність
"Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа"
"Щоденники Чорнобиля"
"Палаючі пальми"
"Вони спостерігають"