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Актор фільмів "Щоденники Чорнобиля "та "Інідіані Джонс" помер у віці 52-х років

Актор фільмів "Щоденники Чорнобиля "та "Інідіані Джонс" помер у віці 52-х років
02:59 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Відомий американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер у 52-річному віці. Його знайшли у власному домі.

Світ вкотре сколихнула новина про смерть. Пішов із життя герой стрічки "Щоденники Чорнобиля" Дмитро Дяченко. Його тіло знайшли в помешканні у місці Дейтона-Біч, в штаті Флорида в США. Про це повідомляє видання TMZ.

За словами брата Дмитра, актор не виходив на зв'язок протягом декількох днів. Родичі зателефонували в поліцію і попросили перевірити, чи все гаразд, адже дуже хвилювалися. Працівники правоохоронних органів прибули на місце та виявили Дяченка мертвим.

Наразі причина смерті невідома, проте брат стверджує, що у Дмитра не було жодних проблем зі здоров'ям. Повідомляється, що смерть актора не пов'язана з коронавірусом та насиллям.

Його фільмографія налічує близько чотирьох десятків фільмів та серіалі. Голосами Дяченка говорять багато героїв мультфільмів та комп'ютерних ігор. 

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Фільми з Дмитром Дяченком, які принесли йому популярність

  • "Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа" 

  • "Щоденники Чорнобиля"

  • "Палаючі пальми"

  • "Вони спостерігають"

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Все по темі:

Флорида, Смерть, Американский, Актор, Дмитро Дьяченко, Українське походження, Невідомі обставини.
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