Співак Роббі Вільямс показав оголоне фото в Instagram

46-річний артист вирішив підняти фоловерам настрій і розмістити в Мережі знімок, на якому позує в одній білизні. Зокрема, Вільямс з'явився на новому кадрі в чорних трусах-плавках, продемонструвавши свої численні татуювання.
"Неформальна п'ятниця", - написав він у підписі до знімка.
У коментарях фани Вільямса захопилися його фізичною формою, а також відзначили, що він сильно схуд:
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"Дуже добре виглядаєш, Роббі!", "Сильно схуд", "Приголомшливий початок вечора п'ятниці", "Схуд, молодець!", 2Які формальності, коли таке тіло?", "Сексі-мен", "Роббі в трусиках!", - пишуть в Мережі його шанувальники.