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Співак Роббі Вільямс показав оголоне фото в Instagram

Співак Роббі Вільямс показав оголоне фото в Instagram
04:29 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Британський співак Роббі Вільямс поділився з фанами новим відвертим фото на своїй сторінці в Instagram.

46-річний артист вирішив підняти фоловерам настрій і розмістити в Мережі знімок, на якому позує в одній білизні. Зокрема, Вільямс з'явився на новому кадрі в чорних трусах-плавках, продемонструвавши свої численні татуювання.

"Неформальна п'ятниця", - написав він у підписі до знімка.

У коментарях фани Вільямса захопилися його фізичною формою, а також відзначили, що він сильно схуд:

 
 
 
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#tb #2019 photo shoot fun x

Допис, поширений Robbie Williams (@robbiewilliams)

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"Дуже добре виглядаєш, Роббі!", "Сильно схуд", "Приголомшливий початок вечора п'ятниці", "Схуд, молодець!", 2Які формальності, коли таке тіло?", "Сексі-мен", "Роббі в трусиках!", - пишуть в Мережі його шанувальники.

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Instagram, Робби Вильямс, Зирка, Співак, Знімок, Мережа, Оголені фото, Фанати.
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