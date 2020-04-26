Співак Роббі Вільямс показав оголоне фото в Instagram

Новини шоу бізнесу:Британський співак Роббі Вільямс поділився з фанами новим відвертим фото на своїй сторінці в Instagram.

46-річний артист вирішив підняти фоловерам настрій і розмістити в Мережі знімок, на якому позує в одній білизні. Зокрема, Вільямс з'явився на новому кадрі в чорних трусах-плавках, продемонструвавши свої численні татуювання.

"Неформальна п'ятниця", - написав він у підписі до знімка.

У коментарях фани Вільямса захопилися його фізичною формою, а також відзначили, що він сильно схуд:

Переглянути цей допис в Instagram #tb #2019 photo shoot fun x Допис, поширений Robbie Williams (@robbiewilliams) 24 Кві 2020 р. о 12:30 PDT

"Дуже добре виглядаєш, Роббі!", "Сильно схуд", "Приголомшливий початок вечора п'ятниці", "Схуд, молодець!", 2Які формальності, коли таке тіло?", "Сексі-мен", "Роббі в трусиках!", - пишуть в Мережі його шанувальники.