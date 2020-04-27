Донька Шварценеггера Кетрін вагітна

Новини шоу бізнесу:30-річна Кетрін Шварценеггер чекає на появу первістка від чоловіка актора Кріса Пратта.

Вагітність доньки Арнольда Шварценеггера розсекретили папараці під час спільної велопрогулянки подружжя в Каліфорнії. Так, голлівудська зірка та батько п'ятьох дітей вперше стане дідусем.

Вчора, 25 квітня, попри карантинний режим подружжя Кетрін Шварценеггер та Кріса Пратта здійснило спільну велопрогулянку містом Брентвуд. Папараці вдалося не лише сфотографувати пару, а й розкрити вагітність доньки колишнього губернатора штату Каліфорнія Арнольда Шварценеггера. Майбутнє поповнення у родині підтвердило видання People.

Для велопоїздки 40-річний Кріс Пратт одягнув комфортне спортивне вбрання та прикрив обличчя банданою з американським прапором. У той час його дружина письменниця Кетрін обрала лосини, кепку, сонцезахисні окуляри та білу футболку оверсайз, яка не змогла приховати її округлий живіт.

Варто зазначити, що майбутня дитина стане першою для Кетрін та забезпечить Арнольду Шварценеггеру новий статус дідуся. У той час Кріс Пратт вже виховує 7-річного сина Джека від першої дружини американської акторки Анни Фаріс. Зазначимо, що стосунки Кетрін Шварценеггер та Кріса Пратта розпочалися влітку 2018 року. Нова обраниця швидко знайшла спільну мову з дитиною коханого та навіть здійснювала публічні виходи разом з ним. У червні 2019 року закохані взяли шлюб та зіграли розкішну таємну церемонію у каліфорнійському місті Монтесіто. Після весілля Кетрін та Кріс не приховували свого бажання якнайшвидше мати спільну дитину. Зазначимо, що найстарша донька актора Арнольда Шварценеггера та журналістки Марії Шрайвер побудувала успішну кар'єру письменниці та входить до рейтингу тих митців, чиї книги стрімко розлітаються з полиць.

Слід зазначити, що впродож карантину Кетрін Шварценеггер здійснювала прогулянки з собакою, під час яких також потрапляла в об'єктив папараці. Для виходів вона підбирала об'ємне вбрання, яке приховувало її струнку фігуру.

Варто зазначити, що майбутня дитина стане першою для Кетрін та забезпечить Арнольду Шварценеггеру новий статус дідуся. У той час Кріс Пратт вже виховує 7-річного сина Джека від першої дружини американської акторки Анни Фаріс.

Зазначимо, що стосунки Кетрін Шварценеггер та Кріса Пратта розпочалися влітку 2018 року. Нова обраниця швидко знайшла спільну мову з дитиною коханого та навіть здійснювала публічні виходи разом з ним. У червні 2019 року закохані взяли шлюб та зіграли розкішну таємну церемонію у каліфорнійському місті Монтесіто. Після весілля Кетрін та Кріс не приховували свого бажання якнайшвидше мати спільну дитину.

Зазначимо, що найстарша донька актора Арнольда Шварценеггера та журналістки Марії Шрайвер побудувала успішну кар'єру письменниці та входить до рейтингу тих митців, чиї книги стрімко розлітаються з полиць.