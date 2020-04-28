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Джессі Джей привітала колишнього бойфренда Ченнінга Тейтума

Джессі Джей привітала колишнього бойфренда Ченнінга Тейтума
02:23 Сьогодні Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Стосунки зіркової пари – один з найбурхливіших романів у Голлівуді.

32-річна британська співачка чуттєво привітала колишнього бойфренда з днем народженням, чим викликала чутки про відновлення стосунків.

Вчора, 26 квітня, своє 40-річчя відзначив американський актор Ченнінг Тейтум. Серед зірок, які публічно привітали знаменитість, була й екскохана Джессі Джей, яка не скупилася на компліменти для колишнього. Привітанням співачка поділилася в інстаграм-сторіс. 

Попри те, що на особистих сторінках соціальних мереж виконавиця видалила чимало спільних фото з актором, у день його народження вона відшукала світлини іменинника в архівах галереї. Джессі Джей опублікувала кілька фото та відео зі спільного відпочинку, на яких Ченнінг Тейтум постав один. Проте найбільш чуттєвими були не кадри, а слова, які вона підібрала для ексбойфренда. 

Вітаю з днем народження цього особливого чоловіка. Ти дійсно один в своєму роді. Я так вдячна за те, що ти народився, але ще більше – за те, що ми зустрілися. Продовжуй жити кращим життям, – написала співачка. 

Таке зізнання Джессі Джей прихильники та преса розцінила як знак, що почуття між закоханими досі не згасли. І можливо, вони все ж дослухаються до власних сердець й остаточно відновлять роман.

Нагадаємо, що стосунки пари зав'язалися наприкінці 2018 року, за пів року після того, як актор розлучився з дружиною Дженною Деван. Однак вже у грудні 2019 року у ЗМІ з'явилась інформація, що Тейтум та Джессі Джей більше не разом.

Тоді вони вирішили залишитися друзями, а інсайдери називали причиною розставання відстань та різні життєві пріоритети.

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Проте в середині січня папараці зафільмували Джессі Джей разом з Ченнінгом Тейтумом на одній з прогулянок Лос-Анджелесом, а на червоній доріжці премії "Людина року MusiCares 2020" вони постали разом як пара. Та на початку квітня ЗМІ знову заговорили про їхній розрив. Близьке оточення запевнило, що спроби закоханих працювати над стосунками завершилися невдало, вони вирішили залишитися друзями.

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Все по темі:

Голливуд, Роман, Джесси Джей, Бойфренд, Ченнинг Тейтум, Колишній.
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