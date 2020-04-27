Юлія Тимошенко показала зворушливе фото з дочкою Євгенією

Новини шоу бізнесу:Глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко поділилася з фоловерами на своїй сторінці в Instagram зворушливим фото, на якому позує з дочкою Євгенією.

59-річна Тимошенко розмістила знімок з сімейного альбому, на якому її ніжно обіймає донька.

Фото було розміщено в Мережі в честь Дня дочки, який щорічно відзначається 25 квітня. У підписі до знімка Тимошенко привітала Євгенію і внучку Єву з сімейним святом.

"Сьогодні світ відзначає День доньки! Чудове й світле свято, з яким можна привітати ледь не всіх. Бо ж кожна жінка — чиясь донька. Хоча я, пам’ятаю, років у п’ять дуже здивувалася, дізнавшись, що навіть моя мама — донька) Принагідно вітаю свою донечку Женю та її донечку — Єву. А також всіх доньок нашої країни й світу та їхніх батьків! Хай дарують людям щастя, добро й любов!" — написала вона.