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Юлія Тимошенко показала зворушливе фото з дочкою Євгенією

Юлія Тимошенко показала зворушливе фото з дочкою Євгенією
13:29 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Глава фракції Батьківщина Юлія Тимошенко поділилася з фоловерами на своїй сторінці в Instagram зворушливим фото, на якому позує з дочкою Євгенією.

59-річна Тимошенко розмістила знімок з сімейного альбому, на якому її ніжно обіймає донька.

Фото було розміщено в Мережі в честь Дня дочки, який щорічно відзначається 25 квітня. У підписі до знімка Тимошенко привітала Євгенію і внучку Єву з сімейним святом.

"Сьогодні світ відзначає День доньки! Чудове й світле свято, з яким можна привітати ледь не всіх. Бо ж кожна жінка — чиясь донька. Хоча я, пам’ятаю, років у п’ять дуже здивувалася, дізнавшись, що навіть моя мама — донька) Принагідно вітаю свою донечку Женю та її донечку — Єву. А також всіх доньок нашої країни й світу та їхніх батьків! Хай дарують людям щастя, добро й любов!" — написала вона.

 
 
 
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Сьогодні світ відзначає День доньки! Чудове й світле свято, з яким можна привітати ледь не всіх. Бо ж кожна жінка – чиясь донька. Хоча я, пам’ятаю, років у п’ять дуже здивувалася, дізнавшись, що навіть моя мама – донька) Принагідно вітаю свою донечку Женю та її донечку – Єву. А також всіх доньок нашої країни й світу та їхніх батьків! Хай дарують людям щастя, добро й любов!

Допис, поширений Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Нагадаємо, дочка Тимошенко, Євгенія Тимошенко одружена з одеським бізнесменом Артуром Чечоткіним. Пара одружилася в 2014 році. Для Євгенії цей шлюб став другим — з 2005 по 2012 рік вона була одружена з британським рок-музикантом Шоном Карром. У 2018 році він помер у віці 49 років.

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У Євгенії та Артура двоє дітей — дочка Єва, яка народилася в червні 2016 року, а також син, який з’явився на світ в серпні 2019 року.

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Юлия Тимошенко, Instagram, Политик, День Дочки, Євгенія.
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