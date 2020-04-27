Юлія Тимошенко показала зворушливе фото з дочкою Євгенією

59-річна Тимошенко розмістила знімок з сімейного альбому, на якому її ніжно обіймає донька.
Фото було розміщено в Мережі в честь Дня дочки, який щорічно відзначається 25 квітня. У підписі до знімка Тимошенко привітала Євгенію і внучку Єву з сімейним святом.
"Сьогодні світ відзначає День доньки! Чудове й світле свято, з яким можна привітати ледь не всіх. Бо ж кожна жінка — чиясь донька. Хоча я, пам’ятаю, років у п’ять дуже здивувалася, дізнавшись, що навіть моя мама — донька) Принагідно вітаю свою донечку Женю та її донечку — Єву. А також всіх доньок нашої країни й світу та їхніх батьків! Хай дарують людям щастя, добро й любов!" — написала вона.
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Сьогодні світ відзначає День доньки! Чудове й світле свято, з яким можна привітати ледь не всіх. Бо ж кожна жінка – чиясь донька. Хоча я, пам’ятаю, років у п’ять дуже здивувалася, дізнавшись, що навіть моя мама – донька) Принагідно вітаю свою донечку Женю та її донечку – Єву. А також всіх доньок нашої країни й світу та їхніх батьків! Хай дарують людям щастя, добро й любов!
Нагадаємо, дочка Тимошенко, Євгенія Тимошенко одружена з одеським бізнесменом Артуром Чечоткіним. Пара одружилася в 2014 році. Для Євгенії цей шлюб став другим — з 2005 по 2012 рік вона була одружена з британським рок-музикантом Шоном Карром. У 2018 році він помер у віці 49 років.
У Євгенії та Артура двоє дітей — дочка Єва, яка народилася в червні 2016 року, а також син, який з’явився на світ в серпні 2019 року.