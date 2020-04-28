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Репер Каньє Уест потрапив у список мільярдерів Forbes

Репер Каньє Уест потрапив у список мільярдерів Forbes
05:05 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Журнал Forbes офіційно визнав мільярдером відомого музиканта Каньє Уеста.

Журнал оцінив статки музиканта в 1,3 мільярда доларів після того, як він погодився показати документи своєї бізнес-імперії і виписки з банківських рахунків.

У свою чергу, Каньє Уест стверджує, що його статки перевищують три мільярди доларів. У спробі пояснити таку розбіжність в цифрах, журналіст Forbes згадав про зустріч із музикантом близько року тому.

"Я не дружу з цифрами. Просити мене перевести все це в цифри - це як випитувати у бабусі рецепт її пирога", - заявив тоді Уест.

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Також видання нагадує, що частково правами на статки музиканта володіє його дружина Кім Кардаш'ян.

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Forbes, Рэпер, Список, Журнал, Багатство, Мільярдери, Каньє Уест.
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