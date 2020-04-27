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Помер американський актор Дмитро Дяченко, українського походження

Помер американський актор Дмитро Дяченко, українського походження
19:29 Сьогодні Телеграф УНН Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Американський актор українського походження Дмитро Дяченко помер в США на 53-му році життя.

Про це в п’ятницю повідомив портал TMZ з посиланням на сім’ю актора, передає УНН.

За даними порталу, Дяченко був виявлений 22 квітня мертвим у себе вдома в місті Дейтона-Біч (штат Флорида) після того, як кілька днів не виходив з родичами на зв’язок.

Смерть актора не пов’язана із зараженням коронавірусною інфекцію, ознаки насильницької смерті також не були зафіксовані, зазначає TMZ. Наразі проводиться медична експертиза щодо встановлення причин смерті.

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Народився в родині українського емігранта і американки з грецьким і шведським корінням. З 1997 року Дмитро Дяченко почав зніматися у кіно. Його фільмографія налічує більше чотирьох десятків фільмів і серіалів, серед яких такі відомі як “Солдат Джейн”, “Індіана Джонс і королівство кришталевого черепа”, “C.S.I.:Місце злочину Маямі”, “Кістки”, “Чорна мітка”, “Сини анархії”. Голосом Дяченко говорять персонажі багатьох мультфільмів і комп’ютерних ігор, зокрема, мультсеріалу Гріфіни.

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США, Смерть, Актор, Коронавірус, Українське походження.
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